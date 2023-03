Brutte notizie per questi tre segni: sta per arrivare un forte litigio nella loro vita

Se sei nato sotto uno di questi segni zodiacali, sappi che non ci sono buone notizie per te. È in arrivo un litigio che cambierà la tua vita.

È sempre brutto litigare con qualcuno, soprattutto se si tratta di una persona importante. A volte capita che delle situazioni arrivino all’esasperazione e non si riesca a fare a meno di arrivare allo scontro, altre volte ci si mette l’orgoglio dei due litiganti, altre volte ancora si interrompe un rapporto di amicizia dopo aver ricevuto un tradimento. I motivi che possono spingere due persone a litigare sono davvero tanti, ma oggi non vogliamo giudicare chi ultimamente ha litigato con un amico o una collega, il nostro intento è completamente diverso.

Alcuni segni dello zodiaco stanno per ricevere delle brutte notizie e noi vogliamo provare a farci aiutare dalle nostre amiche stelle per individuare di quali si tratta. Ecco perché oggi vogliamo parlarti della classifica dei segni zodiacali più litigiosi durante le prossime settimane. Per questi segni dello zodiaco arriveranno a breve forti litigi, ma è probabile che alcune situazioni siano già molto tese. Sei curioso di sapere se anche il tuo segno sarà presente in questa graduatoria? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai, ci concentreremo soprattutto sul podio.

I tre segni zodiacali che avranno un litigio a breve: tempesta in arrivo

Sei curiosa di conoscere quali sono i tre segni zodiacali che litigheranno con qualcuno nei prossimi giorni? La vita di questi tre segni dello zodiaco potrebbe cambiare radicalmente a causa di questo scontro, soprattutto se dovesse arrivare con una persona importante. Prima di proseguire, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: le classifiche che leggi nel nostro sito sono state tutte ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali. Ecco perché potresti essere presente in alcune e assente in altre, anche se a volte le stelle possono fare brutti scherzi. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno del Toro amasse isolarsi così tanto?

Ariete: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non molla mai la presa, vuole avere l’ultima parola ed ha un carattere piuttosto aggressivo. Quando qualcuno prova a fregarlo, l’Ariete non ha nessun problema a tirare fuori gli artigli ed è proprio quello che succederà tra poco. Una persona insidierà le certezze dell’Ariete, scatenando la sua reazione. Il litigio sarà inevitabile per un segno che ama fare la guerra come questo.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco non sono molto curiose e non sopportano chi è invadente. Sarà proprio questo il motivo che spingerà il Capricorno a litigare con qualcuno nelle prossime settimane. Inoltre, il Capricorno trova spesso mille scuse quando è in difficoltà, mentre a volte dovrebbe andarci più cauto. Il suo modo di porsi nei confronti degli altri potrebbe scatenare qualche scatto d’ira, quindi è possibile che il Capricorno abbia più di un litigio nei prossimi giorni, con persone e per motivazioni diverse.

Pesci: sul gradino più alto del podio sale il segno dei Pesci, ecco il vincitore di questa particolare classifica. Chi è nato sotto il segno dei Pesci non sta vivendo un periodo particolarmente felice, le cose non vanno bene e c’è tanta tensione nell’aria. Nonostante abbia un carattere piuttosto mite, chi appartiene a questo segno dello zodiaco difficilmente riuscirà a reggere le pressioni ancora a lungo e potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Quando accadrà, sarà inevitabile arrivare allo scontro con la controparte, soprattutto se dovesse entrare in gioco l’orgoglio, da entrambe le parti.