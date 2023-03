Capelli ricci? Per la primavera 2023 portali così. Un solo cambiamento e sarai bellissima!

Scopri come portare i ricci per la primavera 2023. Ti basta un solo particolare per sentirti più bella che mai.

La primavera è ormai iniziata e con essa è giunta la classica voglia di rinnovarsi. Se pensiamo ai capelli, l’opzione più semplice è solitamente quella di darci un taglio o di sperimentare un nuovo colore. In caso di capelli ricci, per, ci sono anche altre opzioni come quella di mantenere il taglio della stessa lunghezza per arricchirlo di un bel ciuffo da poter portare ogni volta in modo diverso ma sempre in grado di rendere la chioma più bella.

Se anche tu hai tanti riccioli da gestire e non sai proprio come rispondere alla tua voglia di cambiamento, quest’idea potrebbe fare proprio al caso tuo. Sopratutto ora che hai capito come gestire al meglio i tuoi ricci per godere di un buon risultato senza dover impazzire ogni giorno.

Capelli ricci e voglia di cambiare: ecco il particolare che farà la differenza

Se ami portare i capelli ricci e non sai più come cambiare taglio senza accorciarli ancora, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo come rendere la tua chioma diversa senza lavorarci troppo. A volte, infatti, basta un semplice particolare per apparire del tutto diverse. E tutto senza faticare. Nel tuo caso, un’opzione che si rivela valida per la primavera è quella di realizzare un semplice ciuffo. Questo potrà essere portato lateralmente, aperto sulla fronte e persino acconciato.

Un modo simpatico e alternativo per sentirti diversa senza dover tagliare troppo e andando incontro alla nuova stagione con un taglio che si rivelerà di tendenza. Ovviamente, il solo ciuffo va già benissimo ma può essere ravvivato con del colore. In caso di capelli ricci, la scelta perfetta (sopratutto se non vuoi cambiare troppo) è quella di optare per un riflessante che metta in luce il tuo colore di base ravvivandolo. In tal caso potrai abbondare un po’ di più nella zona del ciuffo dove, volendo, potresti aggiungere anche qualche leggerissimo colpo di sole da tonalizzare sempre nella stessa nuance. Ciò donerà più luminosità al tuo volto e ti farà sentire più bella che mai.

Scoprirai che con un solo piccolo dettaglio riuscirai a sentirti e ad apparire del tutto nuova. E tutto senza stravolgere la tua immagine e ottenendo al contempo un effetto che si farà notare e che piacerà a tutti. Provare per credere!