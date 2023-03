Patate bollite avanzate, io non le butto: mi servono per tre ricette

L’arte del riciclo in cucina è una delle più antiche al mondo e anche con le patate bollite è facile preparare delle nuove ricette: ti spiego come fare

Abbiamo avanzato le patate bollite. Non un piattino, tante patate bollite perché abbiamo esagerato con le misure. E ora che facciamo? Ormai sono cotte, buttarle è un dispiacere in tutti i sensi. Ma in cucina c’è sempre un modo per riciclare in modo intelligente e con le patate è anche più facile.

Ecco tre ricette/trucco facili facili da preparare usando le patate bollite avanzate e che ci guardano languide dal frigo quando lo apriamo, per capire che fine faranno.

Partiamo con delle sofficissime focaccine con patate e rosmarino.

Ci serviranno 650 grammi di farina 0, 500 grammi di patate bollite, 150 ml di latte intero, 8 grammi di lievito di birra secco, 4 grammi di zucchero, 100 ml di olio extravergine d’oliva. Poi 2 rametti di rosmarino, una manciata di sale grosso e un pizzico di sale fino.

In una ciotola di acciaio frulliamo insieme con il minipimer le patate bollite con il latte, poi aggiungiamo lo zucchero. In un piattino versiamo metà dell’olio extravergine d’oliva aromatizzandolo con gli aghetti di rosmarino e mescoliamo bene.

Uniamo al composto di patate e latte anche il lievito di birra secco e poi versiamo l’olio senza il rosmarino, mescolando per amalgamare. Quindi aggiungiamo la farina un pugnetto alla volta e completiamo con un pizzico di sale fino.

Impastiamo con le mani per qualche minuto fino ad ottenere un composto compatto ed elastico. Poi

copriamo con pellicola trasparente e lascia lievitare per 2 ore e mezza o comunque fino al raddoppio.

A quel punto ungiamo il piano di lavoro con un filo di olio extravergine d’oliva e lavoriamo ancora brevemente l’impasto. Poi dividiamolo in 8 o 10 palline, appoggiandole sulla leccarda. Spennelliamo la superficie con l’olio al rosmarino e lasciamo riposare per 20 minuti. Quindi schiacciamo le palline con le dita per allarghiamole per formare le focaccine. Con le dita formiamo i tipici buchi sulla superficie, completiamo con l’olio al rosmarino e qualche chicco di sale grosso su ogni focaccina.

Inforniamo a 210° per 15 minuti e poi lasciamo raffreddare prima di portarla e tavola.

Patate bollite avanzate, io non le butto: dal salato al dolce

La seconda ricetta sono i muffin salati con patate e prosciutto cotto. Ci servono 250 grammi di farina 00, 350 grammi di patate, 120 grammi di prosciutto cotto tagliato a dadini, 3 uova grandi, 60 grammi di pecorino grattugiato. Poi 1 bicchiere di latte intero, 2 cucchiaini di olio di semi e una bustina di lievito istantaneo per salati oltre a sale e pepe.

Schiacciamo le patate avanzate all’interno di una ciotola, poi aggiungiamo il prosciutto cotto, la farina e il lievito istantaneo per salati, mescolando gli ingredienti tra di loro. In un’altra ciotola mescoliamo invece le uova, il latte e l’olio di semi.

Uniamo le due ciotole e amalgamiamo gli ingredienti tra di loro fino a quando la base dei muffin è pronta. Ungiamo gli stampini dei muffin, spolverizzandolo con un velo pane grattugiato. Poi riempiamo ogni stampino usando un cucchiaio senza arrivare in cima perché in cottura gonfiano. Infiliamo in forno preriscaldato a 200° e facciamoli cuocere 16 minuti o fino a doratura. Aspettiamo che siano freddi e li possiamo sformar

e.

Infine una ricetta sorprendente, la pasta frolla di patate da usare per preparare biscotti o crostate. In questo caso sono 250 grammi di patate, 500 grammi di farina 0, 2 uova grandi, 150 grammi di zucchero, 120 grammi di burro morbido. Completiamo con la buccia di mezzo limone grattugiata, 2 cucchiaini di lievito per dolci e 2 pizzichi di sale.

Schiacciamo le patate e aggiungiamo il burro fatto fondere in un pentolino. Poi aggiungiamo

le uova, lo zucchero, la buccia di limone, il sale e solo alla fine la farina setacciata con il lievito.. Lavoratelo il composto fino a formare un panetto liscio, lasciamolo riposare per 1 ora in frigorifero avvolto nella pellicola e sarà pronto da usare.