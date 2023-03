Ex vippona torna single: “Lui ci ha riprovato, ecco tutta la verità”

Ex vippona, ad un passo dal matrimonio, torna single e racconta tutta la verità dopo settimane di silenzio: “Lui ci ha riprovato, ma…”.

E’ stata una protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip dove ha parlato spesso della sua bellissima storia d’amore. Storia d’amore che, oggi, è giunta al capolinea. Da settimane si rincorrono rumors e indiscrezioni su una presunta crisi di coppia che, a quanto pare, non è stata affatto superata al punto da aver portato alla rottura definitiva.

A confermarlo è stata lei stessa che, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha confermato la rottura svelando anche i motivi che, dopo anni, hanno portato alla fine della storia d’amore.

Ex vippona annuncia la fine della relazione: la verità a Verissimo

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Manila Nazzaro ha annunciato ai microfoni di Verissimo la fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso. La rottura definitiva è arrivata dopo Capodanno al termine dei sei anni importanti al termine dei quali l’ex Miss Italia ha dovuto prendere tale decisione.

“Sono stati sei anni importanti che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di famiglia unita. Ora però voglio mettere un punto affinché i ricordi belli non vengano sbiaditi da quelli meno belli capitati di recente”, le parole della Nazzaro a Silvia Toffanin.

Ma qual è il motivo che ha portato alla fine della relazione? “Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune”, ha spiegato ancora l’ex Miss Italia che non ha mai nascosto il sogno di sposarsi con Amoruso. Nozze che, però, non sono mai arrivate e proprio il mancato matrimonio avrebbe, in parte, influito sull’epilogo finale di una storia che è stata importante.

“Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio. Io ho preso consapevolezza di tutto questo ed ho deciso di parlarne con lui in modo chiaro. Però solo io vedevo certe cose. Se io sono in affanno e in difficoltà, non devo chiedere aiuto, devo riceverlo perché se lo chiedo poi non lo voglio più. Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito. In casa siamo diventati due estranei”, ha concluso una bellissima Nazzaro che ora sta andando avanti per la sua strada concentrandosi su se stessa e i figli.