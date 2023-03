I segni zodiacali più tristi del mese di marzo: ecco la classifica

I tre segni zodiacali presenti in questa classifica saranno molto tristi a marzo. Prima o poi passerà, ma il momento non è dei migliori.

A volte capita di vivere periodi poco felici, durante i quali nulla va come dovrebbe andare, aumentando a dismisura il livello di tristezza e di infelicità di un individuo. Questi periodi possono avere una durata più o meno lunga in base a ciò che è accaduto o alla capacità di reazione che ha ogni singola persona. E tu, come ti comporti quando ti senti giù di morale? Provi a reagire o ti deprimi? Accetti l’aiuto dei tuoi amici o ti isoli dal resto del mondo? Ognuno reagisce a modo suo, ma non tutto può essere controllato dalla nostra volontà.

Come spesso accade, sono le nostre amiche (e a volte nemiche) stelle che alterano il nostro destino. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi. Questa è la classifica dei segni zodiacali che saranno tristi fino a fine marzo, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Purtroppo alcuni segni dello zodiaco non stanno vivendo un periodo fantastico e saranno giù di morale ancora per qualche giorno. Prima o poi passerà tutto, bisogna soltanto avere un po’ di pazienza e tanta forza di volontà, necessaria per reagire e rialzarsi. Ecco i primi tre posti di questa curiosa graduatoria.

I segni più tristi del mese di marzo: ci sei anche tu sul podio?

A volte le stelle possono riservare delle sorprese, come quando abbiamo scoperto che il segno più abile a gestire una relazione a distanza fosse proprio quello dei Gemelli. Non bisogna mai dimenticare che le nostre classifiche vengono stilate in base alle caratteristiche generiche dei vari segni dello zodiaco, quindi non devi restarci male se dovessi ritrovarsi sul podio proprio oggi. Prendi tutto alla leggera, prima o poi verrà anche il tuo momento. Scorri il testo verso il basso per scoprire i primi tre posti della classifica dei segni zodiacali più tristi durante il mese di marzo.

Acquario: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non riesce a dare il massimo in questo periodo. L’Acquario sta rallentando, in attesa di tempi migliori. Purtroppo ci sono delle questioni da risolvere, altrimenti sarà impossibile andare avanti. Finché questi malintesi non saranno dimenticati, i nati sotto questo segno dello zodiaco vivranno in una condizione di forte tristezza. Il problema dell’Acquario è che non sa cosa fare, è indeciso sulla decisione da prendere, forse perché ha ricevuto delle pugnalate alle spalle da persone delle quali si fidava e adesso non sa se perdonare, ignorare o continuare a portare rancore.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco pensa di avere i super poteri, ma non è così. Il Cancro è spesso un leader, ma nel mese di marzo farà fatica a farsi rispettare, forse perché troppo distratto da altri pensieri. È arrivato il momento di risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso nell’ultimo periodo, altrimenti sarà impossibile ritrovare il sorriso. Quando tutto sarà alle spalle, il Cancro tornerà a guidare il proprio gruppo come ha sempre fatto, portandolo al successo.

Bilancia: il gradino più alto del podio è occupato dal segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha bisogno di equilibrio per sentirsi a proprio agio. Quando viene meno, gli crolla il mondo addosso, ed è proprio ciò che sta succedendo in questo periodo. C’è qualcosa che non va, alcuni progetti sono saltati e le cose non stanno andando come previsto. Questi eventi creano scompensi nella mente della Bilancia, che non sa quale direzione prendere. Quando tutto si sarà calmato, i nati sotto questo segno zodiacale ritorneranno a sorridere, per il momento bisogna soltanto aspettare di vedere la luce in fondo al tunnel.