Kebab home made, nessuno saprà come lo abbiamo preparato: sapore sublime

Nessun dubbio, il kebab home made è una ricetta da provare e riprovare: il risultato è da acquolina in bocca vera

Se l’abbiamo mangiato, sappiamo che sapore ha. Ma abbiamo mai provato a preparare il kebab fatto in casa? Una ricetta artigianale, con qualche trucchetto intelligente e un risultato che ricorda da vicino quello del nostro kebabbaro preferito. Un mix di carni, un mix di spezie, un metodo di cottura originale: da oggi lo prepariamo anche noi.

Kebab home made fatto in casa, la ricetta

Ingredienti:

500 g petto di pollo

500 g petto di tacchino

2 patate grandi

5 spicchi di aglio

1 cipolla

1 cucchiaio da minestra di paprika dolce

2 cucchiaini di origano secco

1 cucchiaio da minestra di curry

2 cucchiaini di cumino

1 noce moscata

2 pizzichi di sale

1 cucchiaino di pepe nero

1 limone

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Per prima cosa dobbiamo marinare la carne, perché tutto parte da lì. Prendiamo una terrina grande e mettiamo dentro il pollo insieme al tacchino tagliati a pezzi. Aggiungiamo il curry e il sale, quindi mescoliamo con le mani e lasciamo insaporire.

Popi versiamo anche l’origano secco e una bella grattugiata di noce moscata, la paprika, il cumino e il succo filtrato di un limone. Infine qualche macinata di pepe nero, la cipolla spellata e tagliata fettine sottili, oltre agli spicchi d’aglio tagliati a pezzetti.

Condiamo con un filo d’olio e mescoliamo bene con le mani in modo da insaporire tutto. La marinata è pronta: copriamo con la pellicola alimentare e mettiamo la terrina così com’è in frigorifero.

Non esiste un tempo massimo, ma uno minimo sì. Il trucco è quello di lasciare la carne nella sua marinatura per 5 ore minimo. Ma se la prepariamo la sera prima, o la mattina per la sera, va benissimo.

E ora, sotto con la cottura. Prendiamo le patate, peliamole e tagliamole a metà per creare una base piatta e larga. Infiliamo nella patata quattro stecchini per spiedini che funzioneranno come l’apparecchio per cuocere il kebab.

Tiriamo fuori la carne tirata fuori dalla sua marinatura e infiliamola sugli spiedini, alternando tacchino e pollo, pressandola bene. Preriscaldiamo il forno a 180° e inforniamo il kebab, piazzato in una teglia coperta con carta forno.

Cuociamo tutto nel ripiano centrale e cuociamo per almeno 1 ora. Quando è pronto tiriamo fuori e affettiamolo a pezzetti piccoli con un coltello lungo dalla lama affilata. Portiamo a tavola quello che ci serve e il resto teniamolo in caldo.