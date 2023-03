Alla scoperta della laminazione per sopracciglia, la nuova alternativa al microblading

Mai sentito parlare della laminazione per sopracciglia? Scopriamo insieme in cosa consiste quali sono i suoi vantaggi.

Se avete delle sopracciglia ribelli, caratterizzate da peli che nascono in qualsiasi direzione, allora la laminazione potrebbe proprio fare al caso vostro. Non importa quanti prodotti utilizzati o quanta cura date loro, il problema non sembra essersi ancora risolto.

Insomma, non sembrano le sopracciglia che siete soliti ammirare sui social, anche se diciamola tutta, spesso vengono modificate per apparire impeccabili, perfettamente lineari e uniformi. Ma oggi vogliamo parlarvi di una tecnica che potrebbe risolvere quest cruccio, una volta per tutte. Mai sentito parlare della laminazione per sopracciglia? Si tratta di una tecnica a dir poco rivoluzionaria, diventata popolare negli ultimi anni anche se ancora poco conosciuta. Continuate a leggere per scoprire più dettagli.

Cos’è la laminazione per sopracciglia?

La laminazione delle sopracciglia è una procedura non invasiva che comporta il raddrizzamento dei peli delle sopracciglia in modo che siano dritti, pieni e nella giusta direzione. Sembrano perfino più grandi! Ma quali sono quindi i vantaggi che può apportare questa particolare tecnica?

Semplice. Innanzitutto è in grado di donare un aspetto naturale, una caratteristica spesso ricercata nelle donne quando si tratta di trattamenti estetici. Inoltre dona pienezza e vaporosità alle sopracciglia. Per coloro che hanno la fobia degli aghi questa tecnica si rivelerà perfetta visto che come accennato in precedenza non è assolutamente invasiva e non richiede quindi l’utilizzo di un ago. Un altro vantaggio è la durata. Infatti a differenza di altri trattamenti di bellezza, la laminazione può durare fino a otto settimane. Non male!

Se avete intenzione di procedere, prima di tutto vi consigliamo di controllare se siete allergiche a qualche prodotto o sostanza che viene utilizzata nella laminazione. Inoltre, vi consigliamo di evitare i retinoidi per un paio di notti prima del trattamento per prevenire ulteriori irritazioni. Un’altra cosa da tenere a mente è che non potete bagnare le sopracciglia per 24 ore, quindi assicurati di programmare la laminazione delle sopracciglia in modo da evitare la doccia e l’esercizio fisico.

Una volta che avete appurato di non avere allergie, potete procedere. L’intera seduta non durerà più di 45 minuti quindi anche se non avete molto tempo libero, questa tecnica è perfetta per le vostre sopracciglia. Il professionista comincerà pulendo le sopracciglia e segnando la forma che voleva che fossero le vostre sopracciglia. Infilerà quindi tutti i peli ribelli per ottenere una buona forma iniziale.

Successivamente, arrufferà le sopracciglia usando uno strumento e una soluzione che ha riordinato i peli in una forma dritta e ordinata. Viene poi applicata una lozione stirante sulle sopracciglia e vengono appiattite sotto un involucro trasparente e lasciate riposare per 30 minuti. Questa lozione non fa altro che aprire i follicoli piliferi, raddrizzando e modellando le sopracciglia. Passato il tempo, la lozione viene rimossa. Perciò viene applicata la lozione fissante e lasciata per otto minuti. Alla fine, le sopracciglia vengono colorate per ottenere quell’efetto di pienezza desiderato.

Come accennato in precedenza la tecnica dura dalle cinque alle otto settimane, in base alla tipologia dei peli. In poche parole, più sono folti i peli più durerà l’effetto della laminazione. Inoltre, il trattamento ha una doppia funzione. Infatti aiuta far crescere i peli nella giusta direzione e al tempo stesso aiuta a stimolare la crescita dei peli. Non male!