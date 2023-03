Le sneakers più comode da non farci scappare per la nuova stagione

Siamo sempre di corsa ed anche quando possiamo fare con calma indossiamo di default le nostre amate sneakers. Con la nuova stagione però dobbiamo dare spazio a modelli degni di nota per coniugare stile e praticità.

Dopo aver visto il jeans onnipresente nelle collezioni delle firme più ricercate (Fendi lo ha proposto anche per le sneakers flat e stringate a fantasia floreale (690 euro sul sito ufficiale del brand) ed un ritorno dei colori pastello (Marella ne ha fatto un manifesto con la nuova campagna pubblicitaria) ecco che ci ritroviamo a scegliere quali calzature abbinare tra le più svariate che vediamo pubblicizzate da influencer e magazine di settore.

Tenendo bene a mente le tendenze principali per la primavera – estate 2023 definiamo uno degli investimenti fashion che sfrutteremo di più nell’imminente periodo.

Scarpe comode, colorate e di grande qualità: scegliamo le sneakers giuste

Le Nike Sportswear (in vendita a 119,99 euro su Zalando) sono totalmente bianche, fatto salvo per la scritta nera del brand sulla linguetta. Il prezzo accessibile e la particolare semplicità, le rendono adatte anche per match con un abito lungo (outfit passe-partout alla settimana della moda).

Come riportato da MyTheresa, “le sneakers Virgil Abloh per Off-White hanno riscosso un successo clamoroso”. Visto che sono state realizzate in più versioni e non è di certo il primo anno, è normale abbiano attirato la nostra attenzione. Le Off Court 3.0 sono alte sulla caviglia, hanno la doppia banda arancione simil etichetta e lacci decorativi in gomma. Costano 490 euro.

Il modello di Celine in pelle di vitello color bianco ottico ed intarsi laminati argento (590 euro) è un classico basso e stringato che riporta la scritta distintiva nella zona posteriore della caviglia. Sembra perfetto con un paio di jeans e, più in generale, con un look casual da tutti i giorni a patto che ai resti sul basic.

Il premio per le più folli, creative e costose del momento va senza dubbio a Balmain ed alle sue Unicorn. Azzurro chiaro, rosa pastello in gradazione ed altre magiche tonalità che colorano la gomma già destrutturata, come se della scarpe restasse solo l’idea. Il prezzo è di 1095 euro su Farfetch.

Ottime idee regalo ed interessanti curiosità, organizziamoci per scegliere quello più adatto a noi tra una visita in centro ed una ricerca nel web!

Silvia Zanchi