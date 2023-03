Dopo il dramma, lo struggente annuncio: la famiglia di Uomini e Donne si allarga

Dopo il terribile dramma vissuto, per l’ex Uomini e Donne arriva la notizia più bella: lo struggente annuncio emoziona tutti.

La famiglia di Uomini e donne si allargherà ancora tra qualche mese. In attesa della nascita della terza figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini, un’altra ex corteggiatrice del programma di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta e di aspettare il terzo figlio del marito. L’annuncio è arrivato direttamente dalla futura mamma che, su Instagram, attraverso una foto e una serie di video, ha condiviso la sua gioia con i fan.

L’annuncio ha particolarmente emozionato i followers dell’ex Uomini e Donne perchè arrivato dopo un grandissimo dolore che nel 2021 ha stravolto la vita dell’ex corteggiatrice.

Dopo il dramma, la gioia: l’emozionante annuncio di Alessia Cammarota commuove i fan di Uomini e Donne

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri formano una delle coppie più belle e amate tra quelle che sono nate nello studio di Uomini e Donne. Sposati e genitori di Niccolò e Leonardo, Aldo e Alessia, nel 2021, hanno vissuto il dolore per la perdita di un figlio che non è mai nato perchè “perché incompatibile con la vita”. Un dolore enorme e difficile da affrontare per la Cammarota che, dopo quei momenti terribili, non voleva altri figli. L’amore, però, riesce sempre a fare miracoli ed è ciò che accaduto con lei.

Innamorata della sua famiglia, mamma attenta e premurosa, la Cammarota, oggi, è pronta ad allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Niccolò e Leonardo. Attraverso una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram, Alessia racconta la sua storia non trattenendo le lacrime. “Voglio raccontarvi una storia”, annuncia e cominciando a leggere tutto quello che aveva scritto.

“Seguirono settimane di consulti, visite mediche di ogni giorno, ma la risposta era sempre la stessa: signori ci dispiace. Così a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella là. Non poteva mica rischiare la sua vita, c’erano due pargoletti che l’aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande”, dice.

“Il sole arriva per tutti …e il mio è più splendente che mai”, scrive poi nella didascalia della foto in cui mostra il dolce pancino.