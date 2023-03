Guance scavate? Ecco come rimediare con il taglio di capelli. L’effetto sarà unico!

Scopri come donare un nuovo aspetto alle guance scavate grazie al giusto taglio di capelli. Amerai il risultato.

Spesso far coincidere l’immagine che abbiamo di noi con quella che ci rimanda lo specchio può essere davvero difficile. In nostro aiuto, però, possono venire una buona autostima e qualche piccolo accorgimento dato dal make up e dal taglio di capelli. Con degli aggiustamenti semplici da mettere in atto è infatti possibile andare a ristabilire gli equilibri del viso, trovando un buon compromesso e scoprendosi finalmente più belle davanti allo specchio.

Un risultato che puoi ottenere anche se il tuo cruccio è quello di avere un viso con guance scavate e che desideri rimpolpare senza la chirurgia.

A volte, infatti, basta anche un taglio di capelli per fare la differenza. E tutto per un risultato naturale ma al contempo così piacevole che una volta provato sulla tua testa quasi stenterai a crederci. Dopo aver visto come tagliare i capelli se si hanno le guance piene, passiamo quindi ai tagli più adatti a chi ha le guance scavate.

I tagli di capelli più giusti per chi ha le guance scavate

Avere delle guance scavate può dare un’immagine meno sana di quanto si vorrebbe o, più semplicemente, una che non coincide con quella che si ha di sé e che, per questo motivo, non piace. Per fortuna, oltre al make up, anche i capelli possono fare una grande differenza. Basta, infatti, trovare il taglio più adatto per cambiare di tanto le cose.

La prima cosa da sapere è che quando si hanno guance troppo magre, la scelta più saggia è quella di andare a riequilibrare i volumi intorno al collo e, appunto, alle guance.

Per questo motivo sono sconsigliati capelli troppo lunghi o piatti. Per cambiare le cose è infatti indispensabile dare un po’ di volume alla chioma. Solo così si avrà un’immagine globale proporzionata al punto da mettere in ombra il problema delle guance scavate. Che tagli scegliere, quindi? Il long bob è la scelta migliore tra tutte in quanto pieno al punto giusto ed in grado di ringiovanire e dare un aspetto più sano a chi lo porta. Per un risultato ancora più bello è preferibile ondularlo almeno un po’ in modo da riempire davvero la zona delle guance. Il taglio dovrà essere al contempo leggero (meglio se tagliato con il rasoio). In questo modo, in caso di viso allungato, si eviterà la pesantezza e si andrà a giocare ancora una volta con le proporzioni cambiandole e facendo apparire io volto più pieno ma anche più tondo.

E se proprio non si può fare a meno dei capelli lunghi? In tal caso la scelta vincente è quella di portarli scalati e più corti sulla parte alta. In questo modo ci sarà comunque una porzione di capelli in grado di riempire la zona del viso più magra. Per finire può essere utile preferire una riga laterale o semi laterale. Il tutto per un aspetto ancora una volta naturale è davvero semplice da ottenere anche a casa. Non solo il taglio, però, può fare la differenza. Trovare la giusta tecnica per colorare i capelli ti donerà quel qualcosa in più. Il trucco? Schiarire sempre la solita zona ovvero quella intorno alle guance. Con dei colpi di sole, dei riflessi o un balayage ben studiato potrai infatti migliorare il risultato e vantare una chioma in grado di farti sentire bella come non ti era mai capitato prima.

Ora che conosci i trucchi per una chioma in grado di nascondere le guance scavate non dovrai fare altro che scegliere l’opzione che preferisci ed iniziare a guardarti allo specchio e ad avere un’immagine che corrisponde finalmente a quella nella tua mente.