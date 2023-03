Capelli lunghissimi con il trucco più virale di TikTok: ti serve un ingrediente che hai in cucina, funziona davvero!

Se i capelli non crescono mai, smettila di provare tutti i prodotti possibili: il trucco che spopola su TikTok è il più efficiente, realizza il tuo sogno con questo ingrediente che hai in casa tua.

Il mondo si divide in due fazioni: quelle che, senza il minimo sforzo, sfoggiano una chioma lunghissima da far invidia anche a Rapunzel, e quelle che quotidianamente combattono con i capelli che non crescono mai. Diventa davvero frustrante notare che, nonostante passino i mesi e gli anni, la capigliatura sembra non allungarsi, anzi talvolta appare perfino accorciarsi.

Un fenomeno che potrebbe apparire incomprensibile, considerando che i capelli dovrebbero crescere con una media tra 1 e 1,5 centimetri in quattro settimane. Quante volte vi siete guardate allo specchio chiedendovi perché non si allungano mai? I fattori che incidono sulla crescita sono diversi. Può trattarsi di carenze nell’alimentazione e quindi nella salute dell’organismo, ma principalmente sono i danni che subiscono i capelli a rallentarne la crescita visibile.

Parliamo degli effetti del calore, dunque dell’uso di phon, piastre e arricciacapelli. A danneggiare maggiormente sono poi tinture e decolorazioni, che rendono il capello irrimediabilmente sfibrato, secco e bruciato. Questo non fa altro che rendere le punte più soggette a spezzarsi, facendo apparire così la crescita un vero miraggio. Eppure una soluzione efficace c’è, ed è proprio nella dispensa. Lo conferma TikTok.

Metti questo ingrediente sui capelli e li vedrai crescere magicamente: i social non sbagliano

Quando siamo alla ricerca di un rimedio che possa aiutarci a risolvere un problema di bellezza, la prima fonte a cui attingiamo oggi è il mondo dei social. É proprio su TikTok che adesso vengono fuori le migliori idee e i consigli infallibili, perché confermati da tutte le utenti che decidono di testarli su loro stesse e di diffonderli. Un vero passaparola che rende “affidabili” le trovate giuste, come quella che sta letteralmente spopolando nell’ambito dei capelli.

Sono tantissime coloro che combattono col problema dei capelli che non crescono, o magari semplicemente che hanno ceduto ad un taglio troppo azzardato e si sono pentite poco dopo, rimpiangendo la lunga chioma. Ci sono diverse proposte che emergono sul social dei video brevi, ma quella più accreditata da blogger e influencer è davvero incredibile. Si tratta di un ingrediente che, se applicato sulla capigliatura, stimola e favorisce una crescita più rapida, oltre che nutrire in profondità e restituire al capello la sua lucentezza.

Ce l’abbiamo tutte in dispensa: è il rosmarino. Sono migliaia le frequentatrici di TikTok che stanno testimoniando la sua efficacia nell’allungare i capelli e le sue applicazioni sono principalmente due. Una, prevede l’utilizzo di un’acqua di rosmarino, facilmente preparabile nella propria cucina. Sarà sufficiente procurarsi dei rametti di questa pianta, che andranno poi bolliti in acqua. Una volta spento il fuoco, il rosmarino dovrà restare in ammollo almeno un paio d’ore. Non resta poi che conservare in frigo e vaporizzare ogni giorno, concentrandosi sulle radici.

Il secondo metodo prevede l’uso dell’olio essenziale di rosmarino. Un prodotto facilmente reperibile anche nei più famosi e-commerce online, si tratta di un olio concentrato estratto da questa pianta. Generalmente ha bisogno di essere diluito insieme ad altri oli come quello di cocco, di argan o di mandorla. L’olio di rosmarino si può applicare prima di uno shampoo, massaggiando bene e lasciando agire l’impacco per almeno 2-3 ore. In alternativa, in piccolissima dose si può utilizzare quotidianamente sulle radici, stimolando sempre la cute con le dita durante l’applicazione. Il sogno dei capelli da Rapunzel è pronto a diventare realtà!