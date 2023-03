Altro che silenzio, l’Oroscopo emette delle previsioni da ultrasuoni: la settimana inizia carica!

Le previsioni secondo l’Oroscopo di oggi segnano un cambiamento di portata epocale per questi segni dello Zodiaco, ne vedremo delle belle.

Dialogo, confronto e conoscenza, la triade della crescita personale di ogni segno dello Zodiaco è in atto. I protagonisti in ballo nelle previsioni di oggi sanno il fatto, loro, perché l’Oroscopo è certo che ritornano ad essere ciò che erano un tempo. Di recente è stato come se la maggior parte degli Astri fossero entrati in una sorta di stasi, la quale ha presentato il mese di marzo in modo inusuale. E’ un periodo di norma ricco di eventi e cambiamenti, la staticità non è propria del momento, tantomeno l’ambizione dei segni. Infatti, proprio quelli presi in causa hanno acquisito una nuova consapevolezza, quella che li porta sul Pianeta FELICITA’!

Complice di questa ritrovata felicità, frutto di sicurezza e duro lavoro, è il Sestile Sole-Urano. Si tratta di un Aspetto dei Pianeti, cioè posizionamento, che pone gli Astri in questione ad una distanza di 60° tra loro, dividendo al contempo il cielo dello Zodiaco in altrettanti gradi. Quindi, cosa accade? Il Sole è l’energia vitale che anima il mondo e le persone, quindi la presenza della carica sarà ineguagliabile. Mai come in questo momento ci si sentirà forti e coraggiosi.

Segue però una crescita importante da come abbiamo già detto, perché Urano è il padre della rivoluzione, e quella interiore ha un solo esito: portare su un altro livello di sviluppo le persone. Non si tratta di affrontare il dolore, ma di capire che dietro alla sofferenza provata di recente, c’è sempre stato il margine della ripresa.

Oroscopo, fuori le previsioni dei segni più coraggiosi

Non possiamo a tal proposito parlare di coraggio, perché ci vuole sempre un pizzico di rischio e di incoscienza per accettare il cambiamento. Diciamo che non tutti sono bravi o comunque presentano lo stesso atteggiamento favorevole verso quest’ultimo. Con questo non vogliamo assolutamente consigliare di buttarsi a capofitto in situazioni complesse, ma tutt’altro. Sosteniamo la crescita e lo sviluppo di ognuno rispettando i propri tempi, sogni ed insicurezze, ed è soltanto accettando ciò che viene ed apprezzando anche ciò che è di più brutto, che si può riemergere.

Al primo posto la Bilancia, ricomincia da zero, e lo fa nel migliore dei modi!

Maestro delle belle cose, del lusso e della comunicazione efficace, ma anche lui vive in perenne stato di agitazione. Si sente spesso insicuro, e questo lo nasconde dietro una leggerezza fastidiosa agli occhi degli altri, ma che riesce bene nell’intento di sviare la sua problematicità. Così, ha vissuto l’ultimo periodo con la sensazione di non essere mai abbastanza, soprattutto in seguito ad una rottura importante. Consiglio: dato che il transito promuove al cambiamento, la prima mossa da fare è permettersi di sbagliare senza temere il giudizio o l’avversità altrui. La ragione? La vera leggerezza non è quella che fa sembrare stupidi, ma che fa volare sopra i problemi con il cuor leggero!

Segue lo Scorpione, sa come comportarsi, nessuno lo frega più!

Pungente, intollerante, e in certi casi ambiguo, in questo ha capito che tutto ciò che gli faceva paura era in realtà il rapporto che ha con sé stesso. Nonostante si mostri forte e coraggioso, è spesso in balia del giudizio altrui, si chiude a riccio. Peccato che questa volta la criticità la sta vivendo tra sé e sé. Per questo l’ultima crisi gli è sembrata irrisolvibile. Niente sembrava dargli pace. Consiglio: il segno non cerca pace, ma una direzione, perché è dinamico. Il fatto di essere crollato gli ha dato la base necessaria per far venire fuori il meglio di sé. Un carattere spesso peperino, ma che ha tutte le qualità per raggiungere i suoi sogni.

All’ultimo posto il segno del Toro, riprende in mano la sua vita, meglio di prima

E’ senza ombra di dubbio il segno che meno apprezza il cambiamento, anzi è la cosa che più la spaventa. Ma con il tempo ha capito che neanche quello che sembra sempre uguale è in realtà destinato ad essere tale. Tutto è in divenire, ogni cosa vive un flusso complesso, ed anche la personalità meno dinamica, può trovare quella chiave che gli permette di capire come affrontare le evoluzioni. Consiglio: non è detto che tutto quello che cambia deve non piacere o essere troppo, a volte sono più i pensieri a far temere il peggio. Per una volta evitare di pensare, e mostrarsi con l’atteggiamento di chi, nonostante tutto, prende tutto con il buono!