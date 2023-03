Desideri un make up neutrale? Nessun problema, ecco come fare

Hai voglia di optare per un trucco super leggero e praticamente invisibile ma in grado di donarti un look arioso ed elegante? Ti sveliamo come fare.

Se desideri mantenere il tuo make up il più naturale possibile, ci sono alcune cose che dovresti tenere bene a mente quando comincia a truccarti. Innanzitutto, dovresti decidere con quali tonalità neutre lavorare, e in base a queste scegliere colori affini per occhi, labbra e viso.

Solo così riuscirai ad ottenere un look perfettamente cromatico. Un altro punto importante da sottolineare riguarda l’utilizzo dei pennelli. Considerata la grande varietà, è necessario scegliere quelli giusti in quanto possono fare la differenza nelle tue tecniche di applicazione e sfumatura.

Come ottenere un look neutrale ma di grand impatto

Se desideri scoprire di più sul mondo in cui ottenere un perfetto make up neutrale, senza rischiare di commettere degli errori, allora ti consigliamo di continuare a leggere.

Occhi

Un po’ di tinta sulle palpebre vivacizza immediatamente lo sguardo e funge da ottima alternativa all’ombretto. Questa soluzione è perfetta soprattutto se non hai molto tempo da dedicare al trucco. Per quanto riguarda l’applicazione, basta semplicemente usare il dito per picchiettare e sfumare. Le tinte possono anche fungere da base dell’ombretto. Con questo metodo il vostro ombretto resisterà più a lungo.

A questo punto puoi applicare l’ombretto e puoi scegliere perfino di mescolare più sfumature, ma se vuoi aggiungere profondità al tuo look o creare più definizione, puoi sfumare il colore più profondo che hai nella piega con un pennello. Se vuoi attirare l’attenzione sugli occhi, ti consigliamo di aggiungere un punto luce agli angoli interni. Se invece tendi ad avere qualsiasi tipo di ombra in quest’area verso il ponte del naso, ti conviene applicare un po’ di correttore prima dell’ombretto o dell’illuminante, in modo da mascherare qualsiasi oscurità.

Carnagione

E’ ora di procedere con il resto del viso. Se hai un prodotto in crema, come il fard, la soluzione migliore è di applicarlo sulle mele delle guance con un piccolo movimento circolare. Se il colore non è sufficiente e desideri intensificarlo non ti resta che aggiungerne ancora fino a quando non sarai soddisfatta del risultato.

Se stai lavorando sia con prodotti liquidi che in crema, non preoccuparti perché sono facili da sovrapporre. Per esempio se hai un fondotinta liquido e un fard in crema, puoi tranquillamente combinarli. Anzi, se hai tendi ad avere la pelle secca, i prodotti liquidi sono consigliati perché aiutano a mantenere la pelle idratata. Se vuoi puoi rifinire il tuo look aggiungendo dell’illuminante sulla zona alta degli zigomi e sotto la fronte, così come sulla punta del naso. In questo modo sarai in grado di evidenziare al tempo stesso gli occhi e il viso.

Labbra

Quando si tratta di colori neutri per le labbra, meglio puntare su qualcosa che dia profondità. Puoi scegliere una matita per le labbra per contornare meravigliosamente le tue labbra. È importante ricordare che il nude non è solo un colore, poiché le tonalità della pelle sono diverse. Cerca quindi di trovare un rossetto di un colore naturale che funzioni ben con il tono della tua pelle. Se vuoi aggiungere un po’ di brio al tuo look, puoi terminare il tuo make up con un po’ di lucidalabbra. E voilà, il tuo look neutrale è pronto per essere sfoggiato.