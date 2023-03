Come gestire una relazione a distanza? Chiedilo all’oroscopo. La classifica di chi lo sa fare meglio

Ecco la classifica dei segni zodiacali che riescono a gestire alla perfezione una relazione a distanza. Ci soffermeremo soprattutto sul podio

Le relazioni a distanza non sono facili da gestire perché hanno bisogno di un livello di fiducia altissimo, spesso impossibile da raggiungere in una coppia. Non avere il proprio partner a distanza ravvicinata può far venire in mente mille pensieri, soprattutto se non risponde al telefono o se non si collega in chat per un paio di ore. Inoltre, non avere un contatto fisico con un’altra persona potrebbe ridurre il fuoco della passione, un altro aspetto fondamentale in una relazione d’amore. Gestire un rapporto a distanza non è semplice e oggi non vogliamo darvi dei consigli, ma occuparci di un altro aspetto.

Come abbiamo già fatto in altre occasioni, anche oggi chiederemo aiuto alle nostre amiche stelle per raggiungere un obiettivo preciso: individuare una persona in grado di gestire una relazione a distanza. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, possiamo comprendere molti aspetti del carattere di una persona. Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che riescono a stare bene nonostante vivano una relazione a distanza, ci soffermeremo soprattutto sul podio. Pensi che il tuo segno meriti di trovarsi tra i primi tre posti in classifica? La tua curiosità sta per essere accontentata, ecco la classifica.

I segni zodiacali che sanno gestire una relazione a distanza: ecco il podio

Siamo finalmente arrivati al momento che tutti aspettavano: tra qualche secondo avrai la possibilità di leggere la classifica dei segni zodiacali che riescono a stare bene nonostante vivano una relazione a distanza. Prima di proseguire, è importante precisare un dettaglio: le classifiche che leggi nel nostro sito sono state ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali. Quindi, se sei presente in alcune graduatorie ed assente in altre, non restarci male, prendi tutto alla leggera. Le stelle possono riservarci ogni giorno delle grandi sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno meno compatibile con l’Acquario fosse proprio quello dello Scorpione?

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ha nessuna paura di affrontare una relazione a distanza, conosce i propri limiti e prova a fidarsi del proprio partner. L’Ariete sa aspettare e quindi riesce a gestire le settimane che separano il prossimo incontro con il proprio partner. Pur non avendo la capacità di rinunciare agli impulsi fisici, il segno dell’Ariete prova almeno a gestire le sue sofferenze, soprattutto se pensa di aver trovato la persona giusta. L’amore viene prima di ogni cosa.

Toro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno del Toro è molto fedele in amore e pensa che anche il proprio partner debba comportarsi in questo modo. Senza fiducia non può esistere un rapporto duraturo, che sia a distanza o no. Il Toro, una volta assicuratosi di avere accanto la persona giusta, si getta in un rapporto d’amore e ignora ogni problema, compreso quello della distanza. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco non permettono alla distanza di rovinare una relazione d’amore, soprattutto se prima o poi ci sarà un riavvicinamento.

Gemelli: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Gemelli. Al primo posto in classifica c’è il segno che sicuramente merita questo primato. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono molto socievoli e amano incontrare nuove persone, quindi non hanno nessun problema ad iniziare un rapporto a distanza. Le relazioni a distanza non spaventano i nati sotto il segno dei Gemelli, i quali amano essere liberi. Libertà non vuol dire tradire, anzi. Il segno dei Gemelli fa di tutto per tenersi stretto il proprio partner e si fida della persona che ha accanto, purché la distanza non diventi un limite. In questo caso, potrebbe decidere di troncare la relazione, ma solo dopo aver fatto ogni tentativo per portarla avanti.