Ami truccarti? Di sicuro dipende dal tuo segno zodiacale di appartenenza

Anche tu ami truccarti e non potresti farne a meno? Allora dipende tutto dal tuo segno zodiacale di appartenenza. Ecco la classifica

Truccarsi è un’abitudine ma anche una passione. C’è chi perde tantissimo tempo a scegliere quale trucco applicare al proprio volto, facendo più tentativi, fino a quando non avrà trovato il trucco perfetto. Molte persone dedicano del tempo e spendono anche molti soldi, alla ricerca del trucco migliore o di quello che va di moda in questo momento. Come avrai capito, l’argomento del giorno è il trucco ma non ti daremo dei consigli su come truccare il tuo volto, ci concentreremo su un aspetto diverso.

Come sempre, anche oggi chiederemo aiuto alle nostre amiche stelle per soddisfare la nostra curiosità. Qual è il segno zodiacale che ama truccarsi più degli altri? Oggi ci occuperemo proprio di questo, tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che amano truccarsi, soffermandoci in particolare sul podio. Potresti ricevere delle belle sorprese, ma dipende da cosa ti aspetti. Pensi che il tuo segno dello zodiaco meriti di salire sul podio? Tra qualche secondo lo saprai.

Sai qual è il segno zodiacale che ama truccarsi più di tutti? Ecco la classifica

Siamo finalmente arrivati al momento che tutti stavano aspettando: a breve leggerai la classifica dei segni zodiacali che amano truccarsi. Ti anticipiamo che potresti restare sorpresa, come quando hai scoperto qual è il segno che ottiene più successo nel mondo degli affari. Le stelle sono fatte così, a volte ti lasciano senza parole. Sappi che le nostre classifiche vengono stilate sfruttando le caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali, quindi non restarci male se in alcune sei presente e in altre no.

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto versatile e curioso, quindi ha voglia di sperimentare ogni giorno. Truccarsi è una passione per i nati sotto il segno dei Gemelli, perché gli consente di sperimentare look diversi e, a volte, stravaganti. A questo segno piacciono i colori perché ha una personalità molto esuberante. Il segno dei Gemelli non ha paura di esagerare con il trucco perché non ha nessun problema a stare al centro dell’attenzione. Anzi, guai a chi prova a spostare gli occhi di tutti altrove, potrebbero esserci delle scintille!

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine, quello più perfezionista di tutti. Ed è proprio per avere un volto perfetto che la Vergine si trucca. Nulla deve essere fuori posto, nessun difetto deve uscire fuori. I nati sotto questo segno dello zodiaco non amano mettere in mostra i propri difetti e li coprono con il trucco. A volte la Vergine può sembrare esagerata con i suoi atteggiamenti ma è tutta una questione di carattere. I nati sotto questo segno dello zodiaco sarebbero disposti ad emigrare all’estero pur di apparire perfetti.

Scorpione: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dello Scorpione. È proprio questo segno che merita il primato in classifica e non c’è alcun dubbio sul fatto che questa vittoria sia più che meritata. Il motivo è molto semplice ed è da ricercare nel carattere dello Scorpione, un segno che vuole essere sempre seducente. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sfrutta il trucco per esaltare i propri lineamenti ed essere ancora più attraente nei confronti di qualcuno. E poi lo Scorpione ama giocare con i colori intensi, come il nero ed il rosso. Proprio per questo motivo, se dovessi incontrare per strada una persona con un trucco molto marcato, sappi che quasi sicuramente è nata sotto il segno dello Scorpione. Puoi anche chiederglielo, non farai una brutta figura.