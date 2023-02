Torte sformate senza splash, il trucco è nella carta (e non solo)

Preparare un’ottima torta e poi non sapere come tirarla fuori per paura di rovinarla: succede anche questo, ma io ho le contromisure adatte per non avere delle torte sformate



Tutti amano preparare le torte fatte in casa, non tutti sanno come foderare bene una teglia con la carta forno o rivestire una tortiera. Forse non è da questi particolari che si giudica un pasticcere dilettante, come canterebbe De Gregori, ma io mi sono fatto spiegare alcuni trucchi.

Partiamo da una considerazione: a cosa serve foderare tortiere e stampi? Ha una doppia funzione: da una parte ci aiuta ad estrarre bene le nostre torte quando sono pronte. Dall’altra ha anche una funzione estetica, perché ne preserva la forma.

Solo che spesso la carta forno invece di un alleato si trasforma in un nemico. Quante volte tirando fuori un dolce abbiamo notato alcune sbordature e imperfezioni dovute alla carta che si era piegata durante la cottura? A quel punto non possiamo più farci nulla e ci rassegniamo.

Ora però ci sono alcuni metodi semplici che ci aiutano e li vediamo insieme. Partiamo da un classico, la torta soffice tipo quella margherita. Ci serve una tortiera tonda, le dimensioni le decidiamo noi, e della carta forno.

A quel punto appoggiamo la tortiera sul foglio di carta da forno e con una matita segniamo il perimetro. Poi ritagliamolo delle giuste dimensioni e con un pezzetto di burro passiamo sulla base della teglia e su tutti i bordi. Poi appoggiamo la carta forno ritagliata e spolverare i bordi con un velo di farina. Alla fine, prima di estrarre la torta soffice passiamo un coltello a lama sottile sul bordo, tra la torta e la tortiera prima di rovesciare la torta sul piatto.

Torte sformate senza splash, ribaltare è più semplice

Ma come possiamo fare con una torta ripiena? In questo caso non la possiamo capovolgere quando prepariamo una torta ripiena, quindi non ribaltabile? In questo caso invece di fare un cerchio completo di carta forno, basterà ritagliare delle strisce appoggiandole sul fondo e sul bordo della tortiera, avendo cura che escano dal bordo. Imburriamo sempre fondo e bordi, così quando la torta è cotta la possiamo tirare fuori senza problemi usando le strisce per sollevarla

Cambia qualcosa quando prepariamo le crostate? Intanto ci servono stampi con fondo removibile e quindi anche con la cerniera. In questo caso non abbiamo nemmeno bisogno di mettere la carta forno ma sarà sufficiente spruzzare il fondo con lo spray staccante per teglie.

Per le crostate morbide invece è meglio utilizzare lo stampo furbo, che è dotato di una scanalatura sulla base. Serve, quando il dolce è cotto e capovolto, a contenere la farcitura. Anche in questo caso,

andiamo con spray staccante.