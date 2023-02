Necessità di confrontarsi, per questi segni l’Oroscopo parla di fragilità e crescita!

Arrivano nuove sfide per questi segni secondo l’Oroscopo del giorno. E’ bene farsi forza e carico delle proprie responsabilità.

Sentirsi vulnerabili fa parte della vita, specialmente quando giungono delle sfide che mettono in difficoltà. La chiusura del mese di febbraio si esaurisce tenendo conto di novità del tutto inattese, le quali stravolgono i piani più sul fronte emotivo e personale, che per quanto riguarda la realizzazione di eventi concreti. La sensazione di non sentirsi abbastanza o incompresi aleggerà e danneggerà alcuni rapporti, diciamo quelli più importanti. Ecco a cosa devono tenere conto i segni protagonisti dell’Oroscopo di oggi, e come possono affrontare le situazioni in arrivo.

Da dove proviene questa incertezza? Il transito che sovrasta il cielo dello Zodiaco è Giove in Congiunzione con Chirone che sosta in Ariete. Sostanzialmente si tratta di un Aspetto dei Pianeti, cioè posizionamento, che pone in uno stesso punto rispetto l’universo i due Astri in gioco, Giove e Chirone. Nello specifico, il primo incarna il Pianeta della forza e della crescita, il secondo è un Asteroide che orbita tra Saturno ed Urano, il quale ha uno scopo ben preciso.

Questo rappresenta la sofferenza ed il sacrificio, proprio come la storia dell’immortale Centauro Chirone che accidentalmente colpito da una freccia di Ercole intrisa del veleno di Idra, è costretto ad una sofferenza eterna. Allora, Giove lo rese mortale alla sua richiesta, e da lì nasce la sua costellazione, proprio dopo la sua morte.

Il sacrificio e la sofferenza di Chirone sono legati alla crescita e alla forza vitale di Giove. Tenendo in conto l’impulso e la spinta vitale ed inarrestabile del segno dell’Ariete. Queste condizioni porranno i segni ad affrontare una grossa ferita, come quella del centauro, ma che porterà ad un’evoluzione personale di grande importanza.

Oroscopo, ecco i segni presi in causa: leggere con attenzione le previsioni

Ciò che accadrà è che ci si sentirà presi in causa molto di più, anche in situazioni che in apparenza non sembrano condizionare l’operato dei segni in gioco. In realtà, la crescita porterà gli amici protagonisti dell’Oroscopo di oggi, completamente su un altro livello, perché dalle ferite ci sarà la rinascita che serve per affrontare una nuova fase di vita. Tutto quello che accade non avviene per caso, anche perché le azioni degli uomini libere da qualsiasi costrizione, sono le vere artefici del destino.

Al primo posto Ariete, meglio allargare gli orizzonti, o saranno guai

Il guerriero dello Zodiaco fa sempre a pugni con il mondo, è la prerogativa del vincente. Diciamo che se litiga lo fa anche a causa del suo brutto carattere, il quale a volte si scontra con quello di chi vuole tenergli testa, ma non solo. Si scontra anche perché è invidiato oltre che amato, ma arriverà un punto in cui non capirà più chi è. Desolato, triste e sconsolato, è come se avesse perso la fiducia in sé stesso, ma la causa è più che normale. Non interrogarsi sarebbe un errore, per cui tutta questa crisi che incombe su di lui darà nuova linfa vitale ad una nuova crescita, che lo porterà lontano. Consiglio: accettare il destino, amarlo, accoglierlo prendendo ciò che c’è di buono, e che può condurre nelle vette più alte dei propri sogni.

Segue il Toro, basta scuse, bisogna agire quando serve, ed è il momento!

Il pragmatico dello Zodiaco sa bene cosa fare nella maggior parte delle situazioni, ma questa volta no, si trova nell’oblio più totale. La ragione? Il suo pensiero statico non sa far fronte alle novità. Riemerge una vecchia ferita che si credeva ormai tamponata, ma non è così. Ciò di cui si deve rendere conto questo amico, è che non tutto quello che vive passa e non torna, cioè viene dimenticato. Anzi, il dolore continua a far parte di ciò che si è. Per cui dimenticare non serve a nulla. Consiglio: affrontare la crisi in arrivo è il primo passo per superarle, e diventare più flessibili rispetto gli imprevisti. La vita non è sempre bianco o nero, è fatta di sfumature che vanno colte e sperimentate in modo inedito.

All’ultimo posto il Capricorno, poca risolutezza gli faranno perdere fiducia in sé stesso

L’organizzato dello Zodiaco si trova in una situazione simile al segno sopracitato essendo anche lui governato dall’elemento della terra, ma la sua condizione sarà animata anche da qualcosa di inaspettato. Diciamo che sperimenterà per la prima volta l’incapacità di reagire a ciò che gli accade, restando senza parole. Non è quel tipo di personalità che si lascia sconfiggere dalle avversità, ma la fragilità interiore scaturita da un litigio con una persona amata, rievocherà in lui un forte sentimento di inadeguatezza. Consiglio: meglio ascoltare il consiglio di un amico fidato, un familiare o chiunque abbia la possibilità di far chiarezza sulla vicenda. Evitare di chiudersi in sé stesso, non servirà a nulla.