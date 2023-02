Sopracciglia: esagerato con la pinzetta? Ecco il trucchetto per risolvere la situazione

Chi di noi non ha mai commesso qualche errore con le proprie sopracciglia magari togliendo qualche pelo di troppo? Ecco come fare per risolvere il problema.

Avete esagerato con la pinzetta e invece di rimediare non fate che altro che peggiorare la situazione anziché risolvere il problema?

A tutte noi sarà capitato almeno una volta di togliere qualche pelo di troppo dalle nostre sopracciglia magari perché vogliamo cambiarne la forma o semplicemente uniformarle.

Come far crescere più velocemente le sopracciglia

Come ben sapete, le sopracciglia sono un elemento chiave del proprio viso, perché trovandosi al centro possono veramente definire l’aspetto di una persona. Ma non temete, ci sono diversi metodi ai quali potete ricorrere per risolvere l’eventuale errore che avete commesso.

Usare il correttore

Se state cercando di far ricrescere le vostre sopracciglia a seguito di un’eccessiva depilazione, è probabile che abbiate qualche pelo di troppo durante il processo di ricrescita. Perciò nascondeteli con il correttore: questo vi aiuterà anche a resistere all’impulso di eliminarli con una pinzetta. Basta applicare una piccola quantità di prodotto sul dorso della mano e con un piccolo pennello iniziate a sfumare i peli residui. Meglio scegliere una o due tonalità più chiare della vostra carnagione naturale se desiderate un effetto più luminoso, che riesce ad attirare l’attenzione verso gli occhi piuttosto che sulle sopracciglia.

Stimolare la crescita con gli oli

Mentre lasciate che le vostre sopracciglia facciano il loro dovere, ci sono dei prodotti che possono aiutarvi. Potete prendervi cura delle vostre sopracciglia con un olio massaggiando i peli esistenti e stimolando al tempo stesso la crescita di nuovi. Per quanto riguarda la tipologia di olio, vi consigliamo l’olio di ricino, che ha proprietà antibatteriche ed è ricco di vitamina E. Testate magari un piccolo lembo di pelle per verificare l’eventuale presenza di allergie prima di applicarlo sulle sopracciglia.

Scegliere un gel colorato

Per dare l’illusione di pienezza potete ricorrere ad un gel colorato. In questo modo le sopracciglia risulteranno più folte e piene. Per un look naturale, puntate su siero siero a base vegetale che favorisce la crescita dei peli e dona l’aspetto di sopracciglia più folte all’istante.

Riempire le zone con una pomata per sopracciglia

A volte un gel colorato non è sufficiente. Perciò in questi casi non basta. Però evitate assolutamente i prodotti a cera perché potrebbero farvi strappare accidentalmente i peli. Invece utilizzate una matita per sopracciglia cremosa o una pomata per sopracciglia per correggere coprire zone rimaste vuote.