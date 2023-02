Questi tre segni sono i leader della loro comitiva: decidono sempre tutto

Chi è nato sotto uno di questi segni dello zodiaco è destinato a diventare il leader della comitiva. Credi che il tuo segno meriti il podio?

Quali sono le caratteristiche di un vero leader? Innanzitutto deve avere empatia e riuscire ad entrare immediatamente in sintonia con tutti gli altri appartenenti di un gruppo. Poi deve essere brillante, perché deve riuscire sempre a dare l’esempio e a fare in modo che tutti gli altri lo imitino nel modo corretto. Infine, un vero leader deve avere la capacità di convincere gli altri componenti del gruppo a seguirlo ovunque vada, facendo in modo che nessuno metta in discussione le proprie idee. Questo concetto vale in qualsiasi contesto: a lavoro, nell’amicizia, in amore e anche all’interno di una comitiva.

C’è sempre quella persona che decide per tutti e che ha già programmato il piano della serata. Tutti si affidano a qualcuno, un po’ per pigrizia ma anche perché sanno che la serata sarà piena di avvenimenti spettacolari. Come si fa a capire chi è il vero leader di una comitiva? Anche in questo caso, possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può farci capire chi sarà colui o colei che guiderà tutto il gruppo in un determinato momento. Oggi scopriremo qual è la classifica dei segni zodiacali che diventano leader della propria comitiva, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e potrai saperlo.

I tre segni zodiacali che diventano leader della propria comitiva

Adesso ci siamo, ecco il momento che tutti aspettavano. Tra poco avrai la possibilità di leggere la classifica dei segni zodiacali che diventano leader della propria comitiva. Prima di andare avanti, è importante che tu conosca un dettaglio decisivo: le classifiche che trovi nel nostro sito sono state ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni dello zodiaco. Quindi, se non dovessi essere presente in questa graduatoria, non buttarti giù con il morale, prendi tutto alla leggera. A volte le stelle possono fare degli scherzi. Ad esempio, avresti mai pensato che il Cancro non riuscisse a mostrare i propri sentimenti? Eppure è proprio così, ecco il podio della classifica di oggi.

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone e nessuno è sorpreso a vederlo sul podio. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco vuole sempre primeggiare, ad ogni costo. Il Leone impone la propria leadership con una grande forza di volontà, spesso prende il controllo della situazione attraverso maniere poco ortodosse, quindi è un leader forzato, ma pur sempre un leader. Gli altri componenti della comitiva permettono al Leone di scegliere cosa fare perché sanno che, altrimenti, inizierebbero inutili polemiche e discussioni. Il Leone è leader per sfinimento.

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno delle abitudini molto complesse e sono capaci di guidare un gruppo senza alcun problema. Lo Scorpione è capace di prendere decisioni complicate e, a volte, impopolari. Lo fa perché ragiona prima di esprimersi e tutti sanno che la sua decisione sarà sicuramente corretta. Lo Scorpione è un leader corretto, quindi spesso lascia che siano gli altri a decidere, portandoli ovviamente verso la direzione che aveva già prestabilito.

Ariete: il primato di questa curiosa classifica va al segno dell’Ariete, è proprio lui ad occupare il gradino più alto del podio. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sembra indeciso, ma in realtà non è così. L’Ariete non è un leader aggressivo, ascolta tutti e poi prende una decisione. Proprio per questo motivo, tutti i componenti del gruppo si affidano a lui, la decisione che prenderà sarà sicuramente corretta.