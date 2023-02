Dimentichi sempre tutto? Dipende tutto dal tuo segno zodiacale

Sei una di quelle persone che dimentica sempre tutto? È tutta colpa del tuo segno zodiacale di appartenenza. Scopri di più con la classifica

Dimenticare ogni cosa è una caratteristica di quelle persone sbadate, che sono spesso con la testa tra le nuvole e che hanno mille pensieri per la testa in ogni momento. Anche a te è capitato di lasciare il telecomando nel frigorifero o di uscire dall’auto, provare a chiuderla e renderti conto di aver lasciato le chiavi nel cruscotto? E, a proposito di chiavi, ma quante volte è capitato di lasciare quelle di casa sulla scrivania prima di scendere e svegliare tutti a notte inoltrata attraverso il citofono! Esistono centinaia di esempi che potremmo fare ma oggi non vogliamo fare un elenco, bensì parlare di una classifica.

Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può alterare il nostro modo di comportarci in un determinato momento della giornata. Quindi, se dimentichi sempre tutto potrebbe essere colpa delle stelle. Tra poco avrai la possibilità di conoscere qual è la classifica dei segni zodiacali che dimenticano sempre tutto, ci soffermeremo soltanto sul podio, in modo da sottolineare i tre segni più meritevoli di presenziare in questa graduatoria. Pensi che il tuo segno zodiacale di appartenenza abbia le caratteristiche giuste per essere menzionato in questa classifica? Bene, allora scorri il testo verso il basso e scopri se hai ragione oppure no.

Qual è il segno zodiacale che dimentica sempre tutto?

Siamo finalmente arrivati al momento che tutti aspettavano. Tra qualche secondo potrai leggere la classifica dei segni zodiacali che dimenticano sempre tutto, sperando che non ci sia anche il tuo segno, altrimenti sarebbero guai grossi! Prima di proseguire, è molto importante che tu conosca un dettaglio: le classifiche che trovi nel nostro sito sono stilate in base alle caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali, quindi non restarci male se proprio tu dovessi trovarti al primo posto oggi. Prendi tutto alla leggera, anche se spesso ci sono delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il più grande nemico dell’Acquario fosse proprio lo Scorpione?

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco dimentica tutto e poi prova a rimediare, facendosi aiutare da qualcuno. Ha dimenticato le chiavi? Eccolo al telefono mentre prova a farsele lanciare dalla finestra, perché sicuramente ha fatto tardi ad un appuntamento e quindi non può salire fino a casa. Questo segno è poco attento perché fantastica con la mente, ha sempre in testa un mondo tutto suo, peccato che bisogna riaprire gli occhi e fare i conti con la realtà, prima o poi.

Ariete: al secondo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un carattere molto particolare e infatti non riesce sempre a manifestare i propri sentimenti. L’Ariete è molto determinato ma non si rende sempre conto di tutto ciò che gli accade intorno. È come se fosse concentrato soltanto sulle sue cose, ignorando tutto il resto. In questo modo, gli può capitare spesso di dimenticare un compleanno o un anniversario, anche perché l’Ariete ha la pessima abitudine di affidarsi solo alla sua memoria e non annota mai niente. Forse è proprio questo il vero problema!

Capricorno: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Capricorno. I nati sotto questo segno dello zodiaco riescono spesso a decifrare tutto ciò che gli succede intorno ma hanno bisogno di tempo. Mentre il Capricorno pensa, il mondo va avanti e spesso può capitargli di perdere qualche passaggio e di non sapere cosa fare. Le sue dimenticanze sono dovute al fatto che si trova sempre con la testa tra le nuvole, immerso in mille pensieri e altrettanti progetti, quasi tutti non realizzabili in una vita intera. Il Capricorno perde tante gioie importanti a causa di tutto ciò che dimentica. Ad esempio, se c’è una festa, potrebbe anche presentarsi il giorno dopo, ma sarebbe troppo tardi ormai.