Che Dio ci aiuti 7: dopo Suor Angela, un altro clamoroso addio? Le parole fanno male

Dopo quello di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, i fan di Che Dio ci aiuti devono prepararsi ad un altro, clamoroso addio? Tutta la verità.

Dopo mesi di attese, voci e indiscrezioni, Che Dio ci aiuti è tornato finalmente in onda con la settima stagione. Come largamente annunciato, dopo le prime puntate, la fiction di Raiuno ha salutato un personaggio storico e principale come quello di Suor Angela interpretato da Elena Sofia Ricci. Una scelta, quella dell’attrice, che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan che hanno amato Suor Angela sin dalla prima puntata della prima stagione.

Nonostante tutto, però, Che Dio ci aiuti continua a far divertire i fan regalando anche delle dolci emozioni. I nuovi personaggi stanno lentamente entrando nel cuore dei telespettatori che, oggi, tuttavia, temono un altro, clamoroso addio. A scatenare la preoccupazione del pubblico della fiction di Raiuno è un’intervista.

Francesca Chillemi lascia Che Dio ci aiuti?

Insieme a Elena Sofia Ricci, le protagoniste principali della fiction di Raiuno sono sicuramente Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Entrambe sono presenti nella settima stagione anche se in modo diverso. Quello di Valeria Fabrizi è un ruolo più marginale mentre la Chillemi è diventata il centro di tutte le vicende. Con l’addio di Elena Sofia Ricci, nonostante l’arrivo in convento di Suor Teresa interpretata da Fiorenza Pieri, Azzurra Leonardi, questo il nome del personaggio interpretato dalla Chillemi, è diventata la guida spirituale delle ragazze del convento.

Con la sua ironia e genuinità prova ad aiutare le ragazze esattamente come ha sempre fatto con lei Suor Angela. Quello di Azzurra è sicuramente uno dei personaggi più amati dal pubblico che, ogni settimana, seguono con affetto le sue avventure. Un personaggio a cui è molto affezionata anche l’ex Miss Italia che, tuttavia, in un momento ha pensato di dire addio alla sua Azzurra.

A svelarlo è stata la stessa Chillemi che, in una lunga intervista rilasciata al portale Superguidatv in cui ha parlato della fiction, del suo personaggio e di quello che potrebbe essere il suo futuro, ha dichiarato:

“Ci sono dei momenti durante le riprese in cui capita di essere distante dal proprio personaggio. Poi paradossalmente capita di rientrare subito in quei panni. Mi è capitato in passato di pensare di lasciare i panni di Azzurra. Poi però mi è stata riproposta con delle dinamiche in evoluzione e questo aspetto mi ha affascinato”, ha ammesso la Chillemi.