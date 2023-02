Nuovo tronista Uomini e Donne, chi è? La scelta di Maria De Filippi scatena il web

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Svelata la scelta di Maria De Filippi, ma il nome scatena la dura reazione del popolo del web.

Uomini e Donne ha un nuovo tronista. Il nome della scelta di Maria De Filippi è stato svelato da Lorenzo Pugnaloni che ha riportato le anticipazioni della registrazione in cui il nuovo protagonista del trono classico è stato presentato al pubblico. In attesa delle scelte di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, la redazione del dating show di canale 5 ha deciso di dare subito inizio ad un nuovo trono.

Chi, tuttavia, si aspettava un nome totalmente nuovo e, soprattutto, sconosciuto, si sbagliava. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e donne hanno deciso di puntare su un nome noto che, non solo ha già partecipato al dating show di canale 5, ma ha anche partecipato all’Isola dei Famosi.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Maria De Filippi sceglie Luca Daffrè

Il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama Luca Daffrè e non è sicuramente un nome inedito per il programma di Maria De Filippi. Oltre ad aver partecipato a Temptation Island come tentatore, è stato anche un corteggiatore del dating show di canale 5. Luca Daffrè, infatti, è sceso come corteggiatore sia di Angela Nasti che di Teresa Langella che ha ricevuto una proposta di matrimonio da sogno dal fidanzato Andrea Dal Corso.

Luca Daffrè, inoltre, ha anche partecipato, come concorrente, all’Isola dei Famosi 2022 dove, con il suo fisico e la sua bellezza, aveva fatto colpo su Maria Laura De Vitis. Tra i due sembrava potesse nascere qualcosa, ma così non è stato. Concluso il reality, infatti, tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis non è accaduto assolutamente nulla. Daffrè, essendo ancora single, ha così accettato di cercare l’amore in tv salendo sul trono di Uomini e donne.

La scelta di puntare su un nome noto, tuttavia, non ha entusiasmato il popolo del web che sta rivolgendo diverse critiche al programma di Maria De Filippi. In tanti, infatti, avrebbero preferito un nome nuovo ed estraneo al mondo dello spettacolo. Tuttavia, la scelta della redazione di Uomini e Donne potrebbe essere legata alla voglia di risollevare gli ascolti del trono classico che, con Lavinia Mauro e Federico Nicotera, a differenza del trono over, non è riuscito a fare breccia sui telespettatori.