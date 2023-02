Libertà di pensiero, si viaggia con la creatività: i segni fortunati dell’Oroscopo di oggi sono al top!

I segni fortunati dell’oroscopo del giorno compiranno un salto di qualità grazie alla forza del pensiero ed alla creatività artistica!

La forza del pensiero può portare lontano, ed i segni fortunati protagonisti dell’Oroscopo di oggi ci sapranno proprio fare. Complice un transito che li favorisce, ma alla fine sono le persone a mettersi in gioco. Quindi, se sei tra gli amici di cui parliamo oggi, di certo dovrai tenere a mente una cosa: non sei vittima del destino. Di conseguenza, in base a come articolerai nel concreto le tue scelte, queste comporteranno delle differenze sugli effetti e i risultati ottenuti. Quante volte ti sei sentita costretta da dettami sociali? Accadrà qualcosa che finalmente di farà sentire a tuo agio, segui l’istinto.

Il transito che condizionerà le energie delle persone, perché ricorda che gli Astri e i Pianeti non influenzano la tua vita, ma favoriscono certe energie che sarai tu a canalizzare al meglio, è davvero interessante. Entra in gioco il Satellite più luminoso che esiste, la Luna che orbita proprio nel segno dei Pesci. La Luna Nuova porta novità, inizi e tante sorprese, specialmente sotto questo amico dello Zodiaco. Il segno d’acqua è noto per il suo misticismo, ha un mondo dentro.

Può essere tutto, niente ed anche le sfumature al tempo stesso! Insomma, chi conosce una persona del segno sa quanto sia complicato a volte interagire, ma non ci sono dubbi: senza di loro non si può stare. Ecco chi sono i protagonisti di oggi, perché questa forza creatrice ed innovatrice si esaurirà con grande fantasia, ma c’è un secondo movimento da tenere in considerazione.

Venere lascia il segno dei Pesci, ed entra in Ariete, i sentimenti si fanno forti, decisi e coraggiosi.

Segni fortunati secondo l’Oroscopo di oggi, che fantasia, si ricrea una magia!

Proprio ad inizio settimana accadrà un bel trambusto, perché i transiti in gioco potrebbero davvero alterare, stravolgere o consolidare alcune situazioni in corso. L’interpretazione però non va mai messa in secondo piano, perché per quanto si parli di questa tipologia di energie, al tempo stesso queste vanno “decodificate”, perché dalle previsioni sorgono più dubbi che risposte a volte. Oggi ci concentriamo sui segni fortunati che vivranno dei cambiamenti importanti, ecco chi sono.

Al primo posto il segno dei Pesci, mai come oggi si sentirà vivo e forte

Non poteva essere al primo posto, complice una Luna Nuova che lo accompagna in un cammino meraviglioso. Di recente, le persone del segno hanno vissuto non poche difficoltà, anche a causa di cattive esperienze. Quello che bisogna recuperare è lo spirito di saggezza, perché chi è del segno sa quanto siano importanti e formative le cattive esperienze. In seguito, l’amore sembrerà vivere qualche turbolenza, ma alla fin dei conti “Empatizzando” con il prossimo, la situazione si risolverà. Consiglio: meglio vivere con maggior filosofia e con la creatività tipica del segno, tutto quello che accade, è un momento di transizione, l’inventiva non può mancare, e questo significa crescita.

Segue l’Aquario, il suo pensiero arriverà oltre le Stelle!

Rivoluzionario, visionario e fuori dagli schemi, è uno dei segni che meglio pone in essere la creatività! Il suo occhio sembra quello di un extraterrestre, perché spesso si estranea dalla massa, sia in senso buono che cattivo. Nessuno vede come lui, ma d’altronde è proprio questo che contraddistingue personalità che racchiudono in sé il binomio irriducibile di genio e follia. Bisognerà tenere conto dell’evoluzione di alcuni rapporti. Consiglio: in concomitanza delle novità, è bene sfoderare quel pizzico di realismo che si possiede, convogliando in soluzioni fantasiose e pratiche al tempo stesso.

Concludiamo con il Sagittario, viaggiare con la mente è il suo sport preferito

Viaggiare in lungo e largo è una dote del segno, specialmente perché alle volte lo fa più con la mente che con il resto. Sogna, sogna, e ancora sogna, ma di concretizzare a volte non se ne parla. L’intelligente va unita allo spirito di iniziativa, quindi non si possono assolutamente perdere di vista gli obiettivi del momento. Per cui la vicinanza di una persona speciale farà tornare con i piedi per terra l’amico, ma senza perdere la sua creatività. Consiglio: dedicarsi ad un hobby costruttivo potrebbe essere la svolta per raggiungere quella leggerezza che serve in questo momento.