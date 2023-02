Come sembrare più magre di lunedì dopo le abbuffate del week-end

Proprio come il lato b del mattino è completamente diverso da quello della sera, anche il nostro intero corpo è probabile sia più gonfio di lunedì anziché di venerdì. Scopriamo come correre ai ripari!

Questo stesso fisico che aumenta e diminuisce di peso non è una nostra impressione (evitiamo di ascoltare lui o i famigliari che ci vedono sempre belle naturali) fidiamoci delle sensazioni che proviamo e togliamoci ogni dubbio con la bilancia. Se passiamo due giorni interi sul divano a guardare Netflix ingurgitando dolciumi e junk food in generale salvo alzarci solo per fare qualche maschera viso e per ritirare la cena ordinata dall’app. è normale che si aumenti di peso. Fosse anche solo un chilogrammo si tratta pur sempre di qualcosa che poi da togliere dopo una certa età, diventa difficile.

Lo stesso può capitare se dobbiamo presenziare a colazioni, pranzi e cene che nemmeno il presidente della repubblica farebbe in così poche ore disponibili. Vediamo i trucchi per superare questo traumatico rientro a lavoro e sembrare magre.

Come risultare snelle e scattanti anche di lunedì con questi outfit

La prima idea è quella di indossare lo stesso look della domenica, eccezion fatta per tutto ciò che abbia brillantini e volant che in un posto di lavoro poco creativo potrebbe sembrare fuori luogo. Quel pantalone a vita alta con tanto di cintura in cuoio, che resta morbido sulle cosce e rimborsato sulle caviglie, sarà perfetto.

Banale solo in apparenza, il look monocromatico nero ha sempre il suo perché. Sappiamo già che vestirsi di un solo colore slancia un po’ tutte ma quello che forse non conosciamo è come alzare le maniche lasciando scoperto i polsi ed allo stesso tempo alzare il punto vita con una cintura messa fuori dai passanti, sopra i fianchi, possa fare un effetto wow. Optare per anfibi che facciano guadagnare qualche centimetro e mettere una maglia a collo alto aiuterà.

Altro capo passe-partout che salva ai pranzi di Natale come al lunedì mattina è quello a trapezio. La morbidezza su pancia e fianchi consente di camuffare antiestetici rotolini e gonfiori post abbuffata. Sarà ok sia a fantasia nelle tonalità pastello che scura a po atto che non ci sia raffigurato nulla di gigante.

Anche il jeans è da considerare ma non chiaro e nemmeno troppo attillato, evitiamo l’effetto insaccato!

Ovviamente nulla di male ad ingrassare come a dimagrire, qui si tratta solo di sentirci meglio con noi stesse, ecco perché queste semplici dritte possono davvero far la differenza. Provare per credere!

Silvia Zanchi