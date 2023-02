È tornato dalla sua ex? Sicuramente è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali

Questi tre segni zodiacali hanno la pessima abitudine di tornare sempre dall’ex partner, anche quando è passato molto tempo dalla rottura

Le storie d’amore possono durare per sempre ma possono anche finire. Le motivazioni sono tantissime e tutti le conoscono: può subentrare la paura di affrontare il futuro in coppia, può venire meno il sentimento, può arrivare una terza persona o può arrivare una proposta di lavoro importante dall’altra parte del mondo a spaccare una coppia. Cosa succede quando due persone si lasciano? Ognuno prova a ricostruire il proprio destino, interpretando a modo suo i segnali lanciati dal destino.

C’è chi decide di restare da solo per un po’ di tempo, chi si butta immediatamente in un’altra relazione e chi torna dal proprio ex o dalla propria ex. È proprio di questa categoria che vogliamo parlare oggi. La classifica che vi proponiamo riguarda proprio quelle persone che sentono l’esigenza di tuffarsi nel passato dopo aver terminato una relazione importante. Sei anche tu una di queste persone o temi che il tuo partner possa essere presente sul podio? Lo scoprirai tra poco: ecco la classifica dei segni zodiacali che tornano dall’ex partner quando terminano una storia d’amore.

I segni zodiacali che tornano sempre dall’ex partner

Eccoci arrivati al momento che stavi aspettando da tempo, tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che tornano dall’ex partner quando terminano una storia d’amore. Sappi che questa classifica è stata effettuata sfruttando le caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali, quindi non restarci male se dovessi leggere qualcosa di spiacevole. Prendi tutto alla leggera, anche se a volte le stelle possono riservare delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che lo Scorpione fosse il segno più odiato dall’Acquario?

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto deciso ma a volte mantiene un ottimo rapporto con gli ex partner. Proprio per questo motivo, quando arriva la fine di un amore, tende a correre tra le braccia di una persona alla quale è stato legato nel passato. È come se avesse bisogno di trovare delle certezze che la fine della relazione gli ha fatto perdere. Non è detto che nasca di nuovo l’amore ma sicuramente resterà sempre una bella amicizia con alcune persone speciali.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco potrebbero avere delle sorprese entro la fine di febbraio. Proprio come il Toro, anche il Capricorno mantiene buoni rapporti con gli ex partner, quindi è normale andare a prendere un caffè dopo la fine di una relazione. Anzi, spesso il Capricorno vede un ex partner anche quando è ancora impegnato, facendo ovviamente andare su tutte le furie la persona con la quale sta vivendo una relazione. A volte sono proprio ex partner a causare la fine di una storia d’amore, sono delle presenze troppo ingombranti.

Pesci: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto romantico e difficilmente dimentica i sentimenti che ha provato per qualcuno. Proprio per questo motivo, i nati sotto il segno dei Pesci torna spesso da un ex partner quando chiude una relazione d’amore perché gli fa rivivere delle belle sensazioni provate in passato. Chi è nato sotto il segno dei Pesci vive la propria esistenza con tanta spontaneità, quindi non ha problemi a chiamare un ex partner, se ne ha voglia.