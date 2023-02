Metti i fiori nei capelli per San Valentino: le acconciature più belle per essere romantica e chic!

Per rendere il tuo San Valentino unico e speciale, opta per un’acconciatura romantica e sofisticata: scegli lo stile più bello da realizzare con l’aggiunta di qualche delicato fiorellino.

C’è ancora tempo per pensare a San Valentino, soprattutto se siete alla ricerca del look giusto da sfoggiare. Nonostante molte affermeranno che la festa degli innamorati sia soltanto una consuetudine ormai passata di moda, ci sono ancora tantissime romantiche che invece la attendono con ansia. Si pensa a cosa regalare di speciale al proprio partner, a come trascorrere un po’ di tempo speciale insieme, ma anche e soprattutto a come rendere il proprio aspetto speciale.

Probabilmente avete già scelto un abitino in tema, ma starete ancora cercando la giusta idea per mettere a posto i vostri capelli. Oltretutto, magari dopo anni in cui avete festeggiato il vostro San Valentino (per le più fortunate), le novità iniziano davvero a scarseggiare. Non è il caso neppure di pensare alla folle possibilità di andare dal parrucchiere il 14 febbraio: le prenotazioni per una messa in piega saranno infinite.

Come risolvere la questione all’ultimo minuto tra le mura di casa quindi? La soluzione è davvero dietro l’angolo. Pensando alla futura primavera in arrivo, portiamo una ventata di colore e profumo nei capelli. Simbolo stesso del romanticismo, i fiori saranno i protagonisti di un hairstyle dolce e sofisticato, che farà sciogliere anche il cuore del più gelido fidanzato.

Sciolti, raccolti o legati: i capelli avranno una marcia in più se aggiungete dei fiori per San Valentino

É un classico che non passa mai di moda ma che troppo spesso viene sottovalutato. Quando un evento speciale è in arrivo, ci mettiamo a spulciare sul web alla ricerca delle più complesse acconciature che possano essere degne della serata (ma che troppo spesso sono impossibili da realizzare). Un senso di sconforto alla fine prevale, mentre davanti allo specchio si tentano tutti i modi possibili in cui fermare i capelli con l’aiuto degli accessori più disparati.

Non ci sarà bisogno, questa volta, di cedere a super brillanti fermagli pieni di strass e lustrini. Ad ispirarvi per l’hairstyle di San Valentino saranno i fiori. Delicati e freschi, rappresentazione di purezza ed eleganza, dei semplici fiorellini secchi possono rendere unica anche l’acconciatura più semplice. Scegliete un “updo” classico e morbido, se volete raccogliere completamente la chioma. Anche uno chignon “fai-da-te” sarà perfetto per un abito a tubino o per un completo tailleur, questo hairstyle vi farà somigliare ad una vera principessa. A renderlo unico, una coroncina di roselline secche che circondano il bun.

Se invece siete alla ricerca di un semi-raccolto originale e romantico, realizzate una maxi treccia francese su un lato dei capelli o esattamente al centro della testa. Naturalmente, rendetela ancora più dolce con l’aggiunta di qualche fiorellino di vostra preferenza. Per la sera, optate per le rose, per un pic-nic mattiniero, anche delle piccole margherite andranno benissimo. Scegliete inoltre, se mettere tra i capelli dei fiorellini veri da reperire dal fioraio più vicino, oppure dei fiori finti che, ovviamente, resteranno intatti senza rovinarsi.

E se i capelli sciolti per voi sono intoccabili e non avete intenzione di rinunciarci neppure il giorno di San Valentino, rendeteli perfettamente a tema impreziosendoli con dei romantici fiori. Le opzioni che vi consigliamo sono due: la prima è la coroncina, disponibile in tantissime varianti di colori, composizioni e grandezze, la troverete in tutti i negozi che vendono accessori per capelli. Da posare delicatamente al di sopra della testa, per trasformarvi immediatamente in una reginetta delle fate. La seconda invece, è il fiore al lato dell’orecchio. Una bellissima chioma diventerà immediatamente dolce e chic, se al lato comparirà anche un solo piccolo fiorellino, per un aspetto sensuale e indimenticabile. Il vostro Valentino non riuscirà più a togliervi gli occhi di dosso!