È già San Valentino ma niente panico! Puntiamo su questi look mozzafiato

Per il colore possiamo affidarci al nostro istinto, per il taglio dell’abito invece sarà bene guardarci allo specchio senza fidarci di nessuna zelante commessa. Per la sera di San Valentino dovremo piacere a noi ed al nostro compagno e sarà un successo solo se sceglieremo qualcosa che ci doni davvero.

Per quanto sia una festa commerciale e nonostante il fatto di comprare un regalo infastidisca alcuni fidanzati, San Valentino resta la giornata dell’amore. Andrebbe festeggiato tutto l’anno, lo sappiamo, ma non è così quindi facciamoci belle per domani senza esitare con questi capi di tendenza.

Dopo aver deciso quale completo intimo indossare, scopriamo l’outfit più adatto per il 14 febbraio.

I top look per San Valentino 2023 sono all’insegna del velluto e dei brillanti

Il vestito midi arricciato in velluto verde con scollo profondo di Rare London (114,99 euro) è l’ideale sia per i corpi a clessidra che per quelli a rettangolo. Attillato fin quasi alle caviglie, maniche lunghe e profondo scollo a V saprà evidenziare anche il più piccolo rotolino di grasso ma, allo stesso modo, sottolineerà un lato b ben fatto.

L’abito un velluto nero di Patrizia Pepe (138,60 euro già scontato) è mini e, per quanto copra interamente la parte alta del corpo, è terribilmente sexy. Quasi d’obbligo completare il look con accessori argentati i dorati e tacchi alti.

La proposta in misto viscosa stretch di Twinset è un corto doppiopetto rosso fuoco con bottoni lucidi ton sur ton e tasche laterali a filetto. Elegante e riutilizzabile anche in altre occasioni. Costa 130 euro già scontato del 50%.

Per chi ha investito tutto in estetista, parrucchiere ed ovviamente nel regalo per lui, con 55,90 euro si può comprare un completo giacca e gonna. Meglio se a fantasia anni Sessanta come quello di Le Style de Paris. Beige e nero si amalgamo bene con il quadretto sfumato ed il taglio sciancrato. A noi la scelta tra décolleté e stivali.

Nessuno vieta di andare a ballare o a bere un drink con la nostra dolce metà dopo cena, anzi! In questo caso è bene considerare il pantalone rosa a palazzo di L’Autre Chose (66 euro su Yoox scontato del 63%) e decidere se abbinarci una blusa bianca morbida o il top uguale. Un blazer basic renderà il tutto più equilibrato.

Silvia Zanchi