Sono le sneakers più trendy del momento! Tutte vogliono averle! Ma come indossarle per essere perfette?

Le sneakers più trendy del momento sono queste! Tutte vogliono averle e indossarle come delle vere guru dello stile. Ma come creare l’outfit perfetto? Rispondiamo a questa domanda e scopriamo tutte le novità della moda in questa guida di stile targata CheDonna!

Il mondo del fashion è cambiato. Negli ultimi 10 anni abbiamo visto le tendenze susseguirsi una con l’altra portando innovazione e cambiamento ma sempre con un dettaglio in comune: la volontà di sentirsi comode e pratiche con i look che indossiamo. Infatti la “praticità” è diventata il MUST-HAVE dei nostri outfit. Per quanto stilosi e perfetti questi possano essere noi donne sentiamo la necessità di sentirci a nostro agio durante tutta la giornata con gli abiti che indossiamo. Questo però senza mai accantonare il fashion e lo stile. Oggi infatti parleremo di una scarpa, o meglio, di una sneakers super trendy che ha fatto innamorare tutto il mondo del web, fino a renderle introvabili! Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo tutti i dettagli!

Il fatto di indossare un paio di sneakers ai piedi non sta a significare che anche il nostro total look debba essere necessariamente sportivo. Questo è il vero e proprio cambiamento che ha subito il mondo del fashion.

Basti pensare che solamente 15 anni fa i look che indossavamo erano riconoscibili per stile, occasione e situazione. Gli outfit sportivi erano rilegati al mondo del tempo libero o dell’allenamento, a lavoro il dress-code era serio e impostato, per le occasioni importanti rigorosamente stile elegante.

Nel 2023 le tendenze sono più fluide e meno schematiche. Gli stili si incontrano per creare nuove tendenze e i dress-code sono sempre meno presenti.

Infatti proprio grazie a questo mescolamenti di tendenze possiamo vedere outfit eleganti composti da tacchi a spillo con jeans larghi sportivi, oppure look per l’ufficio composti da giacca e pantalone elegante con un paio di sneakers ai piedi.

Ed è proprio di questo ultimo caso che riguarderà la nostra guida di stile di oggi, nello specifico di un modello di sneakers che ha fatto innamorare tutto il mondo del web e che si può indossare con qualunque outfit.

Siete curiose di scoprire qual è questo modello di sneakers tanto richiesto? È arrivato il momento di svelare il segreto!

Le sneakers più trendy del 2023 sono le New Balance 550: ecco come indossarle nei nostri outfit all-day!

Prima di entrare nel vivo di questa guida di stile un piccolo passo indietro. Sono sempre le tendenze a scegliere se un paio di sneakers sono più o meno alla moda. Il che vuol dire che non tutte le scarpe da ginnastica si possono utilizzare in occasioni più formali. Quindi occhio alle tendenze e evitiamo gli errori di stile!

Lo abbiamo appena annunciato, le sneakers più trendy del momento sono le New Balance 550. Si tratta di un modello di scarpa da ginnastica diverso da quelle che questo brand ci ha sempre proposto. Infatti non hanno una suola da running ma al contrario piatta, perfetta per le passeggiate oppure per avere un confort quotidiano.

Hanno una linea più lineare, quasi elegante. Dalla base bianca si possono poi scegliere con i dettagli di diversi colori. Più di tendenza sono quelle con i dettagli rossi oppure verdi.

La loro forma semplice e lineare le rende perfette sotto a look più formali, magari composti da giacca e pantalone da tailleur con cappotto oversize sopra, e allo stesso modo giuste in outfit sportivi, con tuta da ginnastica e giubbino bomber XXL.

Il costo di base si aggira intorno ai €149,00, ma la grandissima richiesta le ha portate a diventare materiale da “resell“, ossia una nuova pratica che trova fortuna proprio nel mondo delle sneakers, in cui una scarpa di grande tendenza diventa introvabile sul mercato, viene acquistata quindi all’inizio della nascita della tendenza da un privato e rivenduta ad un prezzo esorbitante quando la richiesta diventa alta. Infatti alcuni colori sono attualmente in vendita sui siti di maggior importanza a costi altissimi, superando i €1000.

Nonostante ciò le New Balance 550 si possono trovare anche a prezzi più ragionevoli, basta solo avere un po’ di pazienza e occhio alle offerte!

Outfit sporty chic – Chedonna.itAdesso che abbiamo scoperto qual è il modello di sneakers più trendy del momento e come indossarla non ci resta che realizzare il nostro total look di tendenza e sfoggiarlo! Saremo delle vere guru dello stile!