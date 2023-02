Chiara Ferragni e quel dramma mai confessato: “Ho dovuto farlo”

Chiara Ferragni e quel dramma mai confessato che ha cambiato tutta la sua vita: le parole da brividi che non aveva mai detto.

C’è stato un momento difficile nella vita di Chiara Ferragni che ha temuto anche di non riuscire a realizzare uno dei suoi grandi sogni. Un momento che ha cambiato la sua visione della vita e che le ha permesso di scoprire la grande forza che aveva dentro di sè. Oggi che tutto è superato e che quel problema non le ha impedito di avere tra le braccia i suoi gioielli più importanti, la Ferragni ne parla a cuore aperto per aiutare le ragazze che potrebbero avere il suo stesso problema.

Conosciuta e ammirata in tutto il mondo per il suo successo, il talento imprenditoriale e per il coraggio di essere sempre e comunque se stessa, la Ferragni utilizza la propria influenza per lanciare messaggi importanti ed è per questo che ha deciso di raccontare i dettagli della batosta subita e che è riuscita a superare.

La battaglia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni che, dal palco del Teatro Ariston ha lanciato messaggi importanti contro l’odio esortando tutte le donne ad essere sempre se stesse e a difendere la propria libertà, è un’imprenditrice di successo che ha dovuto lavorare il doppio per dimostrare il proprio valore. Contemporaneamente è riuscita a realizzare un sogno personale, sicuramente il più importante ovvero quello di diventare mamma.

L’amore con Fedez è stato coronato dalla nascita di Leone e Vittoria a cui la Ferragni dedica il suo tempo e il suo amore. Prima di poter realizzare il sogno della maternità, ha dovuto superare un momento difficile quando le fu diagnosticato l’ovaio policistico.

“Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro”, ha raccontato qualche tempo fa sui social. Tutto avvenne quando viveva a Los Angeles lontana dalla famiglia.

Un momento difficile che è riuscita a superare con forza e determinazione. “Ho cominciato la terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore. Infatti l’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto”, ha aggiunto.