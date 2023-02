Se hai uno di questi segni la tua vita sarà un disastro per tutto il mese di Febbraio

Filo da torcere per alcuni segni zodiacali a Febbraio, ecco le previsioni catastrofiche che colpiranno 3 segni.

L’astrologia è una disciplina secondo la quale, le configurazioni astrali, e quindi la disposizione di pianeti e stelle, influiscono sul destino e sul carattere delle persone. Osservando queste movimentazioni gli astrologi sarebbero in grado di predire il futuro di un individuo e descrivere i suoi tratti caratteriali salienti basandosi sulla sua data di nascita.

Per quanto riguarda le configurazioni astrali di febbraio 2023, gli astrologi sostengono la necessità di considerare alcune influenze importanti. Mercurio si congiungerà con Plutone, il che potrebbe portare tensioni o difficoltà nella comunicazione e nella comprensione tra tutti i segni. Inoltre, Marte è in trigono con Urano, il che potrebbe portare nuove opportunità da cogliere, cambiamenti e sperimentazioni all’orizzonte. Per tre nativi dello zodiaco questo mese si prospetta particolarmente arduo.

Ecco chi sono i tre segni zodiacali che vivranno un pessimo mese a Febbraio

Il mese di febbraio potrebbe essere particolarmente complesso per alcuni segni zodiacali, secondo le previsioni astrologiche. Mercurio, Marte e Urano hanno completato la loro retrogradazione, ma ciò non significa che i guai siano finiti. La Luna Piena in Leone, il Sole in viaggio in Pesci e l’asteroide Cerere retrogrado in Bilancia potrebbero portare sfide insidiose a tre segni zodiacali in particolare.

Se fai parte della classifica di oggi faresti meglio ad armarti di pazienza, davanti a te si prospettano giornate a dir poco disastrose. Ti sentirai esausto, frustrato ed arrabbiato ma confida nel fatto che si tratta di un periodo circoscritto e che presto tutto tornerà alla normalità.

I tre segni che vivranno un pessimo periodo a febbraio sono:

Gemelli

La fine dell’anno astrologico con il passaggio del testimone dall’Acquario ai Pesci potrebbe influire negativamente sui nativi dei Gemelli. Potrebbero dover affrontare complicazioni emotive e sfortuna in diversi aspetti della vita. La loro natura mutevole e instabile potrebbe rendere difficile prendere decisioni e costruire relazioni solide, mettendo a disagio le persone intorno a loro. I Gemelli potrebbero anche dover affrontare tensioni sul lavoro, con inevitabili conflitti con alcuni colleghi. Per evitare conseguenze negative, è importante mantenere un atteggiamento calmo e non usare parole offensive.

Sagittario

Le previsioni astrologiche per febbraio suggeriscono che il Sagittario potrebbe avere problemi relazionali a causa della Luna Piena in Leone. Il loro atteggiamento rigido e intransigente potrebbe portare a litigi e limitare le relazioni con familiari e amici. Anche a livello lavorativo potrebbero verificarsi conflitti, sia con i colleghi che con i cari. Il Sagittario deve accettare il supporto degli altri e non rifiutare subito aiuto, altrimenti potrebbe trovarsi da solo.

Acquario

Il mese di febbraio potrebbe essere complesso per l’Acquario, con difficoltà sul lavoro, spese impreviste, ritardi di qualsiasi tipo e stress. La Luna Piena in Leone non è favorevole, potrebbe peggiorare la situazione e causare ulteriore stress. Tuttavia, è importante mantenere un atteggiamento positivo e cercare soluzioni creative per affrontare queste sfide.

In conclusione, questi tre segni zodiacali dovrebbero essere preparati ad affrontare alcune difficoltà a febbraio, ma con la giusta prospettiva e un atteggiamento positivo, potranno superarle e trarne una lezione utile. Non dimentichiamo che ogni mese porta sfide e opportunità, e dipende da noi decidere come affrontarle.