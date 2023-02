Effetto lifting a costo zero? Ora si può: sembrarai 10 anni più giovane

Esistono alcuni trucchetti di bellezza in grado di ringiovanire il vostro viso in un batter d’occhio. Non ci credete? Scopriamoli insieme.

Non c’è alcun dubbio che le sopracciglia donino equilibrio e proporzione al viso e agli occhi, e possono anche migliorare l’intero look se si adottano i giusti accorgimenti. Ma trovare il modo perfetto per migliorare le nostre sopracciglia a volte può richiedere molto più tempo del previsto.

Dalla ceretta, alle pinzette… le sopracciglia sono l’elemento più essenziale da curare sul nostro viso. Del resto questa zone del viso è unica proprio come le impronte digitali. Non solo è importante conoscere la forma più adatta a noi, ma è altrettanto importante ottenere un effetto lifting naturale, in modo da farle apparire curate e fresche.

Come ottenere un litfing facciale senza chirurgia

Il trucco per sollevare le sopracciglia è molto importante: sapere da dove cominciare e quali sono i prodotti migliori da usare è l’ideale per assicurarsi che le sopracciglia soddisfino tutti gli standard giusti. Gli esperti ci spiegano come usare il trucco per dare alle sopracciglia un effetto lifting istantaneo.

Mappatura

Prima di prendere in mano la matita, è meglio capire esattamente dove le sopracciglia devono iniziare, inarcarsi e finire. Per trovare il punto di inizio delle sopracciglia, si segue una linea retta che parte dal bordo del naso. Fate un piccolo segno qui con una matita. Poi, immaginate una linea diagonale che parte dall’esterno del naso e attraversa il centro dell’occhio. Salutate la vostra arcata facendo un altro segno in questo punto. Infine, trovate il punto in cui le sopracciglia dovrebbero terminare seguendo una linea diagonale dall’esterno del naso all’angolo esterno dell’occhio..

Riempimento

È facile aggiungere un effetto lifting istantaneo e naturale riempiendo delicatamente l’arco, dandogli maggiore definizione o semplicemente rendendolo leggermente più alto rispetto alla sua posizione naturale. Per riempire le sopracciglia potete ricorrere sempre ad una matita e per un look più morbido, gli esperti suggeriscono di effettuare una passata con il pennello.

Aggiungere volume e consistenza

Se volete creare sopracciglia dall’aspetto più credibile, il consiglio è di combinare polveri e matite. Iniziate con una polvere per sopracciglia finemente macinata in una tonalità più chiara rispetto a quella dei vostri peli. Quindi, utilizzare una matita con spazzolino per dare qualche pennellata simile a un capello nelle aree in cui mancano i peli naturali o la profondità del colore.

Acconciare i capelli verso l’alto

Alcune persone pensano di poter ottenere il look liftato con sopracciglia super arcuate, ma vi diciamo che è impossibile. Invece il trucco per ottenere questo risultato consiste nell‘acconciare i peli verso l’alto. Quindi avrete bisogno di un gel per sopracciglia.

Incorniciamento con il correttore

Uno dei modi più rapidi per dare un tocco di classe alle sopracciglia è incorniciarle con un correttore. Utilizzatelo per tracciare il contorno delle sopracciglia e sfumatelo con il pennello da fondotinta o la spugnetta per il trucco. In questo modo si evidenziano tutti i punti giusti e si sostiene la forma.