Come valorizzare un corpo curvy ed ottenere un effetto da vera diva

Al giorno d’oggi le donne curvy sono considerate davvero cool ma scegliere outfit accattivanti potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. La moda offre capi che fino a qualche anno fa erano impensabili quindi non resta altro che capire quali scegliere e come abbinarli per essere favolose!

La diversità, intesa come unicità, è la vera bellezza ed è un concetto che sembra essere stato compreso da tutti coloro che ricorrono alla chirurgia estetica in modo misurato, da chi evita di conformarsi al pensiero unico comune per comodità e da coloro che mettono il proprio modo di essere davanti a tutto, tendenze comprese. Scopriamo insieme cosa indossare per esaltare un corpo curvy con grazia ed al contempo la giusta dose di sensualità.

Dopo aver visto le novità in merito alla biancheria intima contenitiva, resteranno da abbinare solo gli accessori ai super look che consigliano oggi.

Come esaltare la femminilità curvy in pochi step

Con un paio di leggings neri in pelle è difficile sbagliare. Questo vale per molte fisicità ed un’idea potrebbe essere quella di H&M a soli 32,99 euro. Sono a vita alta, l’elastico è nascosto ed il fondo è tagliato a vivo così da evitare antiestetici segni sulle caviglie.

Il match con un pullover oversize (ma non troppo) è un’altra dritta evergreen. No secco per le fantasie giganti e per qualsiasi altra cosa possa dare l’impressione di ingrandire una parte già piena. Zara ne ha realizzato uno totalmente in cashmere, con finiture a coste, in un lilla romantico con girocollo. Il prezzo è di 129 euro.

Visto e considerato che è bello mostrare un décolleté naturale e generoso, bisognerà pensare a qualcosa che lo evidenzi per bene. Una camicia va scelta con cura perché è un capo che indosseremo certamente di più di un top in paillettes (sempre che si conduca una vita più diurna). Lasciamo perdere volant e ruches di qualsiasi genere e restiamo sul minimal con Sezane e la camicia bianca in seta Suzanne (105 euro). Il colletto ha un ricamo traforato molto chic e sui polsini i doppi bottoni rivestiti si faranno notare.

Un paio di jeans è quello che viene subito in mente ma nulla di troppo chiaro o strappato. Perfetti, i jeans skinny con coulisse in vita di Raffaella Rubino non solo costano attualmente 29,50 euro anziché gli iniziali 59 euro ma potranno essere indossati sia in inverno che nelle mezze stagioni. Il risvolto chiaro alle caviglie permette di regolarne la lunghezza e sui fianchi resta ben attillato ed allo stesso tempo modellante.

Siamo tutte belle quando sappiamo come valorizzare il corpo che abbiamo, che curiamo e che amiamo. Bisogna solo prenderci la mano e capire che questi semplici miglioramenti influiranno positivamente sul nostro umore quotidiano.

Silvia Zanchi