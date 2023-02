Chiara Ferragni promette bene: si prepara al Festival all’insegna.. dell’azzardo!

Sanremo è alle porte e Chiara Ferragni si sta preparando a dovere: il look pre Festival non lascia alcun dubbio… saprà come stupirci!

Manca sempre meno al rinomato Festival di Sanremo e tutti, come ogni anno in questo periodo, si stanno preparando con estremo entusiasmo per accogliere le nuove proposte musicali in gara. Quest’edizione, però, sarà particolarmente speciale per Chiara Ferragni: l’influencer, infatit, affiancherà l’immancabile Amadeus come co-conduttrice sul palco dell’Ariston. Un’occasione per lei incredibile, oltre che una prima volta in queste vesti…

La “regina delle influencer”, come in tanti sono soliti definirla, ha sempre trovato nel mondo dei social terreno fertile per le sue attività: non a caso, proprio da lei è stato coniata la recentissima professione dell’imprenditore digitale, attualmente super in voga e ambita soprattutto per le nuove generazioni.

Chiara però non si è fatta solo conoscere per il suo lavoro, grazie al quale ha accumulato quasi 30 milioni di follower su Instagram: l’influencer è particolarmente amata anche per la sua spontaneità nel condividere momenti in compagnia della sua meravigliosa famiglia.

Nel lontano 2018, infatti, la Ferragni è convolata a nozze con il rapper Fedez e insieme hanno dato alla luce i piccoli Leone e Vittoria. Il web è particolarmente affezionato a loro, in quanto la coppia non manca mai di aggiornare il proprio seguito con piccoli sketch e siparietti che li vedono come protagonisti.

Attualmente Chiara è impegnata nella preparazione del Festival, ma ha già reso nota la sua volontà di devolvere l’intero compenso in beneficenza. Non è la prima volta che l’influcer ha preso parte (o dato il via) a iniziative di natura benefica, ma questa volta ha davvero lasciato tutti senza parole.

Chiara Ferragni, il look pre Festival è da capogiro: seguirà questo filone?

Insomma, la bionda influencer è sotto i riflettori più che mai, non solo per come gestirà la conduzione di una ricorrenza così importante, ma anche in relazione a quello che conosce meglio: la moda! Moltissimi, infatti, sono già super curiosi di scoprire cosa indosserà Chiara nelle serate in cui varcherà il Palco dell’Ariston ma pare che la stessa influencer abbia deciso di fornirci un piccolo indizio…

In questi scatti, pubblicati nelle scorse proprio da Chiara, l’influencer ha reso noto un suo outfit molto particolare. Trovandosi lei già a Sanremo, può essere che abbia deciso di darci un assaggio del “filone fashion” che sceglierà di adottare per tutta la durata del Festival.

D’altronde si sa, Chiara non si risparmia mai di andare controcorrente quando lo reputi necessario e, nelle ultime edizioni, lo stesso Amadeus ha cercato in tutti i modi di “svecchiare” al massimo un’occasione che, da sempre, si dice essere emblema “della TV tradizionale”.

Che anche in fatto di fashion Chiara voglia dare una grossa sferzata al Festival? Il look che ci ha regalato nelle scorse ore fa proprio intendere questo: l’influencer ha indossato una fascia (presumibilmente in velluto) nera, che ricorda quasi un grande fiocco, lasciando scoperta tutta la zona delle spalle e della pancia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La parte inferiore, invece, vede dei leggins scuri super skinny, all’insegna della semplicità. Il tutto è stato poi condito con dei giochi di trasparenze vedo non vedo sia alle gambe (con dei lunghi guanti) sia a piedi (con calze velate a vista rispetto ai sandali).

Il look è stato accompagnato da dei gioielli molto appariscenti, ovvero dei piccoli pendenti e uno spesso chocker, entrambi in argento. Capelli legati e tirati indietro e combo smookey eye e rossetto rosso sono stati la vera ciliegina sulla torta.

Il brand che ha accompagnato Chiara in questa occasione è Philosophy di Lorenzo Serafini… che continuerà a starle accanto per tutte le serate del Festival? Staremo a vedere…