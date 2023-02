Sogni riccioli sempre perfetti? Ti spiego come asciugarli (e non solo). Saranno più definiti che mai!

Scopri quali sono i trucchi giusti per ottenere dei capelli ricci ben definiti e senza effetto crespo. Il risultato ti farà innamorare.

Che tu abbia dei riccioli naturali o dei capelli così mossi da preferire un’asciugatura che tende al riccio, sai sicuramente quanto ottenere un buon risultato non sia affatto facile. E di sicuro ti sarai stressata più e più volte proprio per ottenerne uno.

In entrambi i casi, infatti, il rischio è quello di ottenere dei capelli senza forma, dall’aspetto provato e spesso sia difficili da portare che da guardare allo specchio. Come fare, quindi? Per fortuna, ci sono diverse piccole astuzie che puoi mettere in atto per ottenere un buon risultato. Ti basterà infatti conoscere gli step base per dei buoni riccioli per iniziare a vedere un cambiamento e per godere della chioma che hai sempre sognato di avere.

Come asciugare i capelli per ottenere dei riccioli perfetti

La prima cosa da fare quando si hanno dei capelli ricci o mossi è quella di usare uno shampoo che sia in grado di risaltare questo aspetto. Sono quindi da bandire quelli per capelli lisci in quanto andrebbero a togliere forma alle tue onde. Detto ciò, una volta lavati i capelli dovresti asciugarli sempre all’aria o con un buon diffusore.

Prima di farlo dovrai ovviamente usare un termo protettore o, qualora scegli di asciugarli all’aria, un anti crespo. In questo modo i tuoi capelli saranno da subito più idratati ed eviterai quell’effetto paglia che tanto detesti. Se ami i prodotti naturali puoi tentare con una maschera nutriente da applicare prima del risciacquo. Anche l’aceto di mele può fare molto per i tuoi ricci, rendendoli visibilmente più sani e lucidi.

Quando i capelli sono quasi asciutti un trucco che può aiutarti è quello di definirli uno per uno con le dita, seguendone la forma e indirizzandoli verso lo styling che preferisci. Così facendo godrai di capelli davvero incantevoli e pronti a farti sentire sempre bella come una star.

Come mantenere i riccioli nel tempo: i trucchi da conoscere

Una volta ottenuti i riccioli che hai sempre desiderato dovrai ovviamente anche mantenerli. Per farlo, il primo consiglio è quello di non toccarli troppo. Per pettinare i capelli è meglio usare un pettine a denti larghi o addirittura le mani.

Se i tuoi capelli hanno ricci deboli, di notte potresti dormire con una cuffietta di seta. In questo modo non sfregheranno contro il cuscino e potrai contare su una chioma che al mattino si rivelerà ancora idratata e il più in forma possibile.

Come hai visto, gli step per ottenere dei riccioli ben definiti sono pochi e semplici. E, tra le altre cose ti occuperanno davvero poco tempo. Una volta inseriti nella tua routine quotidiana non ci farai quasi più caso. Quello che noterai sarà invece la cascata di riccioli perfetti dei quali potrai andare più fiera che mai. E per cui potrai vantarti con le amiche sentendoti bella come non mai.