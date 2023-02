Febbraio è il mese dell’amore! Dai un tocco di romanticismo ai tuoi outfit con questi elementi trendy!

Febbraio è il mese più romantico dell’anno! Vuoi essere una vera guru dello stile? Allora dovrai inserire nei tuoi outfit elementi trendy e romantici! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna come realizzare dei total look di tendenza e unici perfetti per questo mese!

La peculiarità del fashion è che è in costante cambiamento! Ogni anno i big dell’industria della moda inseriscono nuove tendenze, nuovi concept di stile, volti a raffigurarci in tutte le nostre sfaccettature, diversità e unicità. Perché la moda è proprio questo: lo specchio riflesso della società, attraverso la quale poter esprimere noi stesse. Ad esempio siamo arrivati a febbraio, uno dei mesi più freddi di tutto l’inverno. Ma febbraio non è solo ciò: è soprattutto il mese dell’amore! Scopriamo insieme come inserire il romanticismo all’interno dei nostri outfit per essere una vera guru del fashion!

Il mese di San Valentino è arrivato, e noi stiamo già pianificando la cena romantica con il nostro lover, oppure la serata al femminile con le nostre amiche del cuore. Qualunque sia la nostra occasione non potremo dire di essere delle vere guru della moda se il nostro outfit non è al top.

E per mostrare a tutto il mondo il nostro ideale di romanticismo come riuscirci attraverso gli outfit? Con questa guida di stile!

Infatti oggi stiamo per scoprire le ultime tendenze in fatto di fashion da utilizzare per realizzare dei look super alla moda ed essere perfette per il mese di febbraio!

Siete pronte? Iniziamo!

Outfit romantici di febbraio: qualunque sia la tua occasione non dimenticare di inserire un tocco di rosso!

Piccola tip di stile: realizziamo sempre i nostri total prendendo ispirazione dalle tendenze in fatto di moda ma non dimentichiamo mai di mostrare noi stesse attraverso i nostri outfit! Solo così saremo veramente al top!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo 4 idee di outfit super romantici perfette per febbraio:

minigonna rossa : come sappiamo il rosso è il colore che nella moda sta a simboleggiare più di tutti il concetto dell’amore! Allora dovremo iniziare proprio da questo dettaglio. Realizziamo un total look perfetto per una cena romantica indossando una maglia nera all’interno di una minigonna rossa a pieghe, calze scure e stivale nero sopra al ginocchio

: come sappiamo il rosso è il colore che nella moda sta a simboleggiare più di tutti il concetto dell’amore! Allora dovremo iniziare proprio da questo dettaglio. Realizziamo un total look perfetto per una cena romantica indossando una maglia nera all’interno di una minigonna rossa a pieghe, calze scure e stivale nero sopra al ginocchio total look rosso: per un evento elegante possiamo anche osare realizzando un outfit total red, composto da giacca e pantalone taglio maschile color rosso. Top sotto giacca anch’esso di color rosso e a chiudere una scarpa con il tacco color nude

per un evento elegante possiamo anche osare realizzando un outfit total red, composto da giacca e pantalone taglio maschile color rosso. Top sotto giacca anch’esso di color rosso e a chiudere una scarpa con il tacco color nude cappotto rosso: per inserire un elemento romantico all’interno dei nostri outfit da tutti i giorni realizziamo un look basico composto da maglia bianca e pantalone nero. Sneakers bianca e a chiudere un cappotto taglio dritto di colore rosso

per inserire un elemento romantico all’interno dei nostri outfit da tutti i giorni realizziamo un look basico composto da maglia bianca e pantalone nero. Sneakers bianca e a chiudere un cappotto taglio dritto di colore rosso elementi romantici: se invece siamo delle donne che amano il fashion ma ci sentiamo più a nostro agio con degli outfit sportivi inseriamo solo dei piccoli elementi di questo colore romantico, come ad esempio le scarpe oppure il cappello!

Adesso che conosciamo tutti i segreti del fashion non ci manca proprio nulla! Apriamo il nostro guardaroba e realizziamo il nostro look romantico ispirato al mese di febbraio! Tutte vorranno copiarci!