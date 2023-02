Questi segni non riescono proprio ad andare d’accordo con l’Acquario: si odiano!

Sai quali sono i segni zodiacali che proprio non riescono ad andare d’accordo con l’Acquario? Potrebbe esserci anche il tuo. Ecco i primi tre in classifica

Non tutti i segni zodiacali sono fatti per andare d’accordo. Ce ne sono alcuni che si odiano e che forse sarebbe meglio non far incontrare mai. La compatibilità tra i segni è data dai loro caratteri. Ad esempio, l’Acquario è un sognatore, quindi non va d’accordo con chi ha sempre i piedi per terra. Ha bisogno di progettare, fantasticare, pur essendo consapevole di non poter realizzare quasi nessuno dei pensieri che gli passano per la testa in quel modo. Ma va assecondato, altrimenti potrebbe iniziare a odiare la persona che gli sta di fronte. Questo segno è imprevedibile e abbastanza instabile, quindi non va d’accordo con chi prova a ingabbiarlo in un sistema schematico.

L’Acquario non sopporta ogni forma di costrizione, non vuole ricevere comandi e pensa di poter agire sempre in maniera libera. Quando qualcuno si pone tra questo segno e la sua voglia di libertà, diventa automaticamente un nemico. Ma le caratteristiche avverse ai nati sotto questo segno dello zodiaco sono tante e tra poco le scopriremo tutte. Oggi vogliamo proporti la classifica dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con l’Acquario. Analizzeremo le loro caratteristiche ed il motivo che porta questi segni ad un inevitabile scontro. Pensi che il tuo segno sia incompatibile con l’Acquario? Scorri il testo verso il basso e lo saprai.

I tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con l’Acquario

Eccoci arrivati finalmente al momento più importante del nostro spazio, tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che si odiano con l’Acquario. Prima di andare avanti è importante precisare che queste classifiche sono state ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni, quindi non restarci male se dovessi leggere qualcosa che non dovesse piacerti. Anche se a volte possono esserci delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il Cancro fosse presente sul podio della classifica dei segni più infedeli dello zodiaco?

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte ma l’Acquario non sopporta chi è troppo egocentrico. Le manie di grandezza del Leone infastidiscono l’Acquario, a tal punto da litigare con una persona che vuole primeggiare in quel modo. Se il Leone vuole essere il leader del gruppo e controllare tutti, l’Acquario non vuole essere disturbato e preferisce restare libero. Questi due segni sono incompatibili, soprattutto in ambito lavorativo, dove quasi sempre il Leone ha una posizione di comando e l’Acquario è costretto a subire il suo comportamento.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno un buon rapporto con altri segni zodiacali ma non vanno d’accordo con l’Acquario. La libertà dell’Acquario è apprezzata da tutti tranne che dalla Bilancia. Nonostante siano due segni di aria, non mancano le frizioni tra i nati sotto questi due segni dello zodiaco. La Bilancia si concentra su pochi obiettivi e prova a fare qualsiasi cosa per raggiungerli. L’Acquario vorrebbe fare mille cose e spesso ne cava un ragno dal buco. Sono due segni che vivono la propria esistenza in maniera completamente opposta e, per questo motivo, non c’è nessuna speranza che possano andare d’accordo, specialmente nella sfera sentimentale.

Scorpione: lo Scorpione è il primo segno in classifica. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto passionale e ama tutto ciò che è misterioso. L’Acquario non apprezza le cose che non riesce a comprendere ed è proprio per questo motivo che questi due segni si scontrano. Hanno spesso ideali politici opposti, vivono in maniera diversa, hanno un modo di parlare e di vestire totalmente agli antipodi. Non c’è nessuna speranza che possa nascere un’amicizia tra questi due segni, si odieranno per tutta la vita. Spesso Acquario e Scorpione sono molto rivali nelle varie discipline sportive.