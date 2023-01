Attenzione all’Oroscopo, i Trigoni promettono grandi cose: classifica dei segni fortunati

L’Oroscopo del giorno promette bene per 3 segni fortunati, i Trigoni sono totalmente a loro favore, ecco cosa prospettano le previsioni.

Le previsioni dell’Oroscopo del giorno sono una boccata d’aria fresca per 3 segni: vivranno finalmente pace e serenità! Questo non significa che gli eventi saranno tutti piacevoli, infatti non mancheranno sfide anche problematiche. Ma affronteranno tutto con una tale propositività verso il benessere, che davvero qualsiasi scocciatura non sarà nient’altro che un ricordo lontano. Via le ansie, malumori e la voglia di scappare, questi amici dello Zodiaco sono una fonte di energia inesauribile. L’entusiasmo è dalla loro parte, grazie ai transiti del giorno si prevedono grosse sorprese.

I Transiti del giorno sono due Trigoni, cioè due Aspetti dei Pianeti, posizionamenti che prevedono una divisione in tre del cielo dello Zodiaco, con un’ampiezza di 120°. Tale grado indica anche la distanza tra loro. Come già detto, sono tre i Trigoni. Il primo vede entrare in gioco il Sole e Marte, i due Astri della vitalità. I segni saranno molto ben disposti ad accettare tutto con energia, perché l’Astro della vita è luminoso e ben si interfaccia con il Pianeta della guerra e della tenacia.

L’altro Trigono è quello con protagonisti Mercurio e Urano, i due Astri che favoriscono rispettivamente le energie del Pensiero e dei cambiamenti. Quindi, tirando la somme, l’energia forte e potente non è vana o fine a sé stessa, ma porterà ad importanti rivoluzioni nella vita delle persone, le quali sono il frutto di un ragionamento ben preciso.

Oroscopo, la classifica dei fortunati è composta da 3 Top player!

Secondo l’Oroscopo i segni fortunati del giorno assorbiranno al massimo della loro potenza questo benessere, e lo sfrutteranno per ottenere finalmente molti sogni che avevano nel cassetto. Come ce la faranno? Basta credere in sé stessi, anche se di recente è passato un periodo fatto di malessere e noie. Volare sopra i problemi non significa non considerarli, ma saper gestire con la giusta intensità tutto quello che accade. Ricorda che dietro le persone ci sono sentimenti, sogni, prospettive, paure e ansie, e molto altro. Per cui non dare mai per scontato ciiò che provi, devi nutrire la tua spiritualità!

Al primo posto il segno della Vergine, si sentirà rinata e rigenerata!

L’amica governata dall’elemento della terra è stata molto scontrosa di recente, proprio a causa di forti malesseri provocati da chi non le ha donato ciò che si sarebbe aspettata. L’amore non va cercato, ma lo si riceve contraccambiando le emozioni provate. Allora, cosa è andato storto? False speranze. Consiglio: data la scarsa sicurezza verso il genere umano, è bene fare un attimo l’ordine della situazione, perché non tutti sono “casi umani”, e non tutti non sono in grado di dare amore. Guardare dall’altra parte per una volta, potrebbe essere finalmente la cosa giusta da fare per sentirsi bene, rinate!

Segue il segno dei Gemelli, l’ebbrezza della leggerezza è come un sogno!

L’amico in questione è spesso, per non dire sempre, ansioso ed in balia delle sue più grandi paure. E’ quel tipo di persona che cambia repentinamente umore, ma che in casi estremi finisce per preoccuparsi laddove non è necessario. Allora, come vivrà il benessere regalato dal cielo? Un incontro speciale darà via ad un cammino di ripresa, quella “ripresa” che recherà leggerezza al cuore. Il macigno delle preoccupazioni verrà meno, e ci sono buone prospettive di crescita personale. Consiglio: le cose belle non arrivano senza sacrificio, ma affidarsi a qualcuno di professionale e consapevole, o che anche solo prova amore nei confronti dell’amico del segno, è la cosa giusta per vivere un sogno come realtà: la pace.

All’ultimo posto c’è il Sagittario, energico come mai, ha raggiunto un grosso traguardo!

Questo amico dello Zodiaco ha sempre la testa per aria orientata a viaggi di qualsiasi tipologia, ma è risaputo che in qualsiasi luogo si rechi, non si senta mai casa. Di recente, un cambiamento lavorativo ha portato un certo benessere, scaturito non tanto dall’assenza di preoccupazioni, ma dalla presenza di un “posto nel mondo.” Questa non è una concezione da poco, specialmente per chi ha sempre avuto un animo un po’ sbandato. Consiglio: questa buona condizione porterà a vivere anche in maniera più sana ed equilibrata i rapporti, e la felicità raggiunta durerà per un bel po’.