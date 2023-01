Questi segni zodiacali chiuderanno una bella amicizia all’inizio del 2023

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali chiuderà un’amicizia di vecchia data all’inizio del nuovo anno. L’allontanamento sarà inevitabile

L’amicizia è un valore molto importante ma a volte anche gli amici più fedeli litigano. I motivi possono essere tanti e spesso dipendono anche dalle fasi della vita che due amici stanno attraversando. Se immaginiamo due adolescenti, spesso le amicizie si rompono perché uno dei due ha flirtato con il ragazzo o la ragazza che piaceva all’altro. In età più adulta, i motivi che possono portare ad interrompere ad un’amicizia di vecchia data possono essere infiniti: tradimenti, soldi, negatività o addirittura noia. Ognuno ha i suoi buoni motivi per dire addio ad una persona, anche se si tratta di qualcuno di particolarmente importante.

Alcuni segni dello zodiaco interromperanno un’amicizia proprio nei primissimi mesi del nuovo anno. Tra poco proveremo a spiegare i motivi che spingeranno queste persone a prendere una decisione così drastica. Anche se non sembra, tutto ha una logica, bisogna soltanto provare a sforzarsi per comprendere ciò che ci sta dicendo il nostro interlocutore. Tre segni dello zodiaco in particolare diranno addio ad una persona importante e lo faranno a breve, entro la fine del primo trimestre dell’anno che è appena iniziato. Anno nuovo, vita nuova, amicizie nuove per questi tre segni zodiacali. Scopriamo se nell’elenco c’è anche il tuo!

I tre segni zodiacali che romperanno un’amicizia all’inizio del 2023

Tra poco avrai la possibilità di conoscere qual è l’elenco dei segni zodiacali che romperanno un’amicizia nei primi mesi del nuovo anno. Questa non è una classifica, come quelle che hai già visto sul nostro sito. A proposito di classifiche, è importante ricordare che elenchi e classifiche sono ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni dello zodiaco, anche se a volte potrebbe esserci qualche sorpresa. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno più compatibile con l’Acquario potesse essere proprio l’Ariete?

Bilancia: il primo segno presente in questo elenco è quello della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto equilibrato ma con il nuovo anno ha iniziato ad avere diversi problemi con alcune persone. Tra questi ci sono anche degli amici con i quali non c’è più il feeling di un tempo. Il loro rapporto è arrivato al capolinea, anche se ormai l’amicizia va avanti da tanti anni. Con questa persona non c’è più intimità, nessuno dei due si confessa con l’altro e quindi è inutile andare avanti. Meglio fare un passo indietro adesso prima di interrompere in maniera brusca il rapporto in un secondo momento.

Vergine: il secondo segno presente in questo elenco è quello della Vergine. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco dovranno mettere a posto diverse cose all’interno della loro sfera privata quest’anno. Ed è proprio per questo motivo che questo segno interromperà alcune amicizie, diventate ormai false. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama la sincerità e non sopporta le persone che dicono bugie. Ecco perché il segno della Vergine dirà presto addio ad una persona importante e guarderà avanti, senza mai voltarsi indietro. A volte è necessario prendere queste decisioni, soprattutto nei confronti di chi non ricambia il tuo affetto.

Leone: l’ultimo segno presente in questo elenco è quello del Leone. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono molto focosi, anche se in alcuni casi esagerano. Il Leone vede nemici ovunque, anche dove non ci sono. Se ci sono contrasti con qualcuno, tende a chiudere immediatamente un rapporto, anche se si tratta di una bella amicizia. Il Leone fatica a perdonare, quando prende una decisione non torna indietro e spesso agisce d’istinto, senza considerare che dall’altra parte potrebbe esserci una persona davvero importante. Quando si arrabbia, il Leone non riesce a trovare un punto di incontro, proprio per questo motivo interromperà a breve un’amicizia che dura da tanto tempo. E se poi te ne penti?