La classifica dei segni zodiacali più infedeli. Scopri dov’è il tuo segno

Quali sono i segni più infedeli dello zodiaco? Sarebbe meglio conoscere questa classifica prima di iniziare a frequentare qualcuno, non credi?

Se facessimo un sondaggio, quasi sicuramente l’infedeltà sarebbe la prima causa di separazione tra due persone. È sempre molto difficile accettare un tradimento, anche per una coppia che sta insieme da tanto tempo. Ognuno reagisce a modo suo, c’è chi fa finta di non aver capito e prova a salvare il salvabile, soprattutto in presenza di figli, e c’è chi reagisce male, mettendo l’istinto e l’orgoglio al primo posto. In quest’ultimo caso, la persona tradita difficilmente farà un passo indietro e spesso inizia a odiare colui o colei che aveva amato fino a qualche minuto prima. Le motivazioni che portano ad un tradimento sono tante e meritano un piccolo approfondimento.

A volte c’è chi tradisce perché non ha più stimoli e li va a cercare all’esterno della coppia, altre volte si tradisce per vendetta, proprio dopo aver scoperto una scappatella del proprio partner. C’è anche chi tradisce perché non ha il coraggio di lasciare una persona che non ama più, facendo di tutto per farsi beccare. Ma i motivi sono troppi per entrare tutti in un solo articolo, servirebbe un’enciclopedia. Oggi vogliamo soffermarci sui segni zodiacali più infedeli, quelli che non riescono a resistere alle tentazioni o che hanno bisogno di leggerezza nella vita. Ecco il podio, pensi di trovare anche il tuo segno? O credi che ci sarà quello del tuo partner?

I tre segni zodiacali più infedeli: la classifica

Tra poco avrai la possibilità di conoscere qual è la classifica dei segni zodiacali più infedeli. Prima di proseguire, è molto importante precisare una cosa: le classifiche che leggi sul nostro sito sono tutte ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni, quindi non restarci male se dovessi finire sul podio di questa classifica. Non è detto che tu sia una traditrice o un traditore seriale! E poi, a volte, possono anche esserci delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il Sagittario fosse il segno più in grado di attirare la sfortuna?

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi conosce bene le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sa bene che si tratta di personaggi abbastanza tranquilli e sereni, ma anche molto vendicativi. Il segno dei Pesci è litigioso, soprattutto quando sa di aver subito un torto. E quale torto potrebbe essere peggiore di un tradimento? Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non tradisce perché è attratto da altre persone, lo fa per pura vendetta nei confronti del proprio partner. Dopo aver risposto ad un tradimento con un ulteriore tradimento, il segno dei Pesci è disposto anche a perdonare l’infedeltà della persona che ama. Poi bisogna vedere se il partner la pensa allo stesso modo!

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Nonostante non sia presente nella classifica dei segni più traditori del 2023, chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto infedele. Lo Scorpione ama controllare tutto e tutti, quando si rende conto che la relazione d’amore non porterà da nessuna parte, dirotta i suoi interessi altrove, tradendo senza porsi alcun problema. È come se il capitano della nave abbandonasse tutti prima che quest’ultima inizi ancora ad affondare. A volte, infatti, lo Scorpione scappa dai problemi e tradisce, anche se le problematiche potrebbero essere ancora risolvibili. Ecco perché difficilmente qualcuno perdonerebbe un tradimento ad uno Scorpione.

Cancro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama stare al centro delle attenzioni di tutti. Quando il partner non gli dedica le giuste attenzioni, il Cancro le va a cercare altrove e tradisce senza farsi troppi scrupoli. Quando il Cancro non si sente al centro della relazione, inizia a sfuggire, distruggendo tutto ciò che ha creato. A volte interrompe rapporti che durano da anni a causa di questo aspetto del suo carattere. Andando a scavare fino in fondo nel suo carattere, possiamo facilmente renderci conto che il Cancro non vuole mai uscire dalla propria comfort zone, ecco perché diventa infedele quando le cose iniziano ad andare male.