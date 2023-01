A questi tre segni zodiacali piace controllare il proprio partner: sei in classifica?

Se hai l’abitudine di controllare ogni movimento del tuo partner, probabilmente appartieni ad uno di questi tre segni zodiacali

Alcune persone hanno una specie di ossessione: devono avere sempre tutto sotto controllo. Ogni dettaglio deve essere perfetto, ogni cosa deve stare al suo posto e non deve esserci nulla che non vada. Spesso capita che queste persone siano così maniacali anche nei rapporti di coppia, controllando il proprio partner ogni momento. Appena l’altro componente va un attimo in bagno, ecco che si catapultano sul cellulare per leggere quali sono gli ultimi messaggi ricevuti. È ovvio che questo atteggiamento, in alcuni casi, potrebbe creare diversi problemi e, nei casi più estremi, potrebbe addirittura causare una rottura. Non tutti sono in grado di reggere un controllo continuo da parte del proprio fidanzato o della propria fidanzata.

Questo comportamento può anche essere causato da una buona dose di insicurezza. Pensi di non essere all’altezza del tuo partner? E allora inizi a pensare che ti abbia tradito o che stia cercando interessi altrove. Spesso sono fantasie, altre volte un po’ meno. Per capire meglio qual è il comportamento di queste persone possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza può farci capire se una persona ha l’abitudine di controllare tutto e tutti oppure se è più permissiva. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che amano controllare il proprio partner, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che controllano il partner: il podio

Siamo finalmente arrivati al momento più importante di questo articolo, tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che amano controllare il proprio partner. Prima di andare avanti è importante ricordare una cosa: le classifiche che leggi sul nostro sito sono ricavate dalle caratteristiche generali dei vari segni dello zodiaco, quindi prendi tutto alla leggera. Anche se a volte possono esserci delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno più determinato del 2023 potesse essere proprio il Sagittario?

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha spesso la capacità di cambiare idea e di rivedere il proprio pensiero, quindi stupisce che si trovi in questa classifica. Ma l’amore è un discorso a parte ed il segno dei Gemelli ha un umore troppo variabile per riuscire a non controllare il proprio partner nei momento down. Quando ne sente l’esigenza, diventa una vera e propria spia, degna di un agente segreto della CIA!

Ariete: al secondo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Sappiamo che si tratta di uno dei segni più traditori dello zodiaco e, per questo motivo, sa anche come ci si sente a stare dall’altra parte. L’Ariete è ossessionato dal tradimento, controlla tutti i movimenti del proprio partner, a partire dalle chat fino ad arrivare a verificare, uno alla volta, tutti i nomi presenti in rubrica. Se sente puzza di tradimento, l’Ariete va su tutte le furie perché è un segno piuttosto passionale e non sopporterebbe la presenza di un terzo incomodo all’interno di una relazione d’amore.

Scorpione: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dello Scorpione. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono molto possessive e gelose. Forse qualcuno avrebbe pronosticato il Toro al suo posto ma lo Scorpione va oltre la gelosia, perché sa essere ossessivo quando vuole. Se vede il proprio partner con un’altra persona, inizia ad insospettirsi, anche se si tratta soltanto di una collega o di un amico. Questo segno è testardo, difficilmente cambia idea e quindi ha bisogno di convincersi al 100% del fatto che il proprio partner non abbia trovato un altro o un’altra. Finché non ne è totalmente convinto, inventa ogni escamotage per controllare tutti, anche le persone che fanno parte della vita del partner. Inizia a cercare tutti su Facebook, fa domande a chiunque ma questo atteggiamento gli provoca spesso l’effetto contrario. Non è facile stare con qualcuno così ossessivo, ecco perché spesso le relazioni dello Scorpione sono destinate a durare poco.