Secondo il capodanno cinese ricchezza e felicità stanno per inondare questi segni

Secondo il Capodanno cinese alcuni segni stanno per vivere un periodo particolarmente fortunato, ecco cosa accadrà loro di bello.

Il capodanno cinese è un evento molto importante per la cultura cinese e si celebra nel mese di gennaio. Quest’anno, il capodanno cinese è stato celebrato domenica 22 gennaio 2023 e ha segnato l’inizio dell’anno del coniglio.

Secondo gli astrologi, quest’anno dovrebbe essere favorevole per il segno del coniglio e non solo, altri segni subiranno gli influssi positivi di questo segno simbolo di comfort, calore e vibrazioni positive. Come sempre alcuni segni saranno più fortunati di altri. Il tuo segno come se la passerà? Ecco cosa accadrà di bello a ciascun segno dello zodiaco cinese.

Come sarà il 2023 secondo il calendario cinese?

Innanzitutto per capire il proprio segno zodiacale cinese, è necessario conoscere il proprio anno di nascita. Esistono 12 segni zodiacali cinesi e ognuno è associato ad un anno specifico. Ad esempio, se sei nato nel 1974, il tuo segno zodiacale cinese è quello della tigre.

Ecco l’elenco dei segni dello zodiaco cinese in base all’anno di nascita:

Ratto: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Bue: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Coniglio: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Drago: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Cavallo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Capra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Scimmia: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Cane: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Maiale: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Quali sono i segni che godranno di maggiore prosperità quest’anno?

Ecco cosa dovrebbe aspettarsi ciascun segno dello zodiaco cinese per il 2023:

Per il Ratto quest’anno si svolgerà sotto una stella fortunata. Ci si può aspettare prosperità e buona fortuna, ma sarà necessario lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi.

Per il Bue quest’anno sarà particolarmente favorevole sotto il profilo della carriera e la vita professionale. Ci si può aspettare un aumento di responsabilità e successo nel lavoro.

Per la Tigre quest’anno sarà più tranquillo rispetto all’anno precedente. Ci si può aspettare stabilità e armonia nelle relazioni personali e professionali.

Per il Coniglio quest’anno sarà un anno di ricchezza e benessere. Ci si può aspettare un aumento delle entrate finanziarie e una vita più agiata.

Per il Drago quest’anno sarà un anno di successo e di realizzazione dei propri sogni. Ci si può aspettare una crescita personale e professionale importante.

Per la Serpente quest’anno sarà un anno di cambiamento e di crescita. Ci si può aspettare opportunità nuove e interessanti, sia a livello personale che professionale.

Per il Cavallo quest’anno sarà un anno di stabilità e di realizzazione dei propri obiettivi. Ci si può aspettare una vita più equilibrata e armoniosa.

Per la Capra, quest’anno sarà un anno di fortuna e di benessere. Ci si può aspettare una vita più tranquilla e serena, con relazioni più forti e significative.

Per la Scimmia, quest’anno sarà un anno di crescita personale e di realizzazione dei propri sogni. Ci si può aspettare opportunità nuove e interessanti.

Per il Gallo, anche per questo segno quest’anno sarà un anno di successo e di realizzazione dei propri obiettivi. Ci si può aspettare una carriera in ascesa e relazioni più forti e significative.

Per il Cane, quest’anno sarà un anno di stabilità e di equilibrio. Dopo gli ultimi anni ricchi di impervie ed imprevisti, finalmente ci si può aspettare una vita più armoniosa e serena.

Infine, per il Maiale, quest’anno sarà un anno di crescita personale e di realizzazione dei propri sogni. Ci si può aspettare opportunità nuove e interessanti, sia a livello personale che professionale.

In generale, quest’anno del coniglio promette di portare ricchezza, felicità e benessere a molti segni zodiacali cinesi. È importante notare che l’oroscopo cinese è solo una guida e che ciascuno è responsabile del proprio destino. È importante lavorare sodo e seguire i propri sogni per moltiplicare le possibilità di attrarre la felicità e il successo nella propria vita.