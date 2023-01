Oroscopo e Fantasia, la bellezza della creatività renderà questi segni i migliori della giornata

L’Oroscopo di questi segni parla di creatività. Il potere dell’immaginazione può rendere i sogni realtà se canalizzato nel modo giusto!

Quante volte ti è stato detto che sei una persona che fantastica troppo e che hai sempre la testa fra le nuvole? Spesso questa descrizione viene presentata come se si trattasse di elencare dei difetti, quando in realtà non è così. Non tutti amano “fantasticare”, ma senza dubbio chi lo fa, presenta quel tipo di intelligenza che permette di spaziare da un argomento all’altro, tenendo conto della potenza della creatività. La ragione senza l’immaginazione non è nulla. Questo lo dice anche l’Oroscopo, perché il transito di oggi ha delle previsioni specifiche per alcuni segni, i quali devono assolutamente prestare una certa attenzione.

La Luna Nuova in Aquario è la quintessenza della creatività e del pensare fuori dagli schemi. Il transito implica l’inizio di “nuovi percorsi”, alcuni che terminando danno origine ad altre strade da percorrere. Ci potrebbero persino essere delle situazioni in cui un ciclo non si conclude, ma che viene vissuto dai protagonisti in gioco sotto altri “punti di vista.” Quindi, imparare a reinventarsi implica l’utilizzo dell’immaginazione, la facoltà che in questo caso aiuterà molti segni a risolvere alcune situazioni.

Quindi, i protagonisti di oggi dovranno in parte assecondare le loro idee, persino quelle reputate “folli”, ma non solo. Dovranno entrare in gioco con queste ultime, specialmente quando si tratta di risolvere delle incomprensioni. Per cui non c’è ragione di aver paura di mettersi in gioco. Ecco le previsioni dei segni che verranno ampiamente condizionati dal transito segnalato dall’Oroscopo di oggi.

Oroscopo, le previsioni di questi segni non vanno sottovalutate!

Ricordiamo che l’Oroscopo non racconta la verità, ma indica come canalizzare al meglio le energie. E’ chiaro che la Luna Nuova in Aquario influenza l’energia dei segni in gioco in un certo modo, ma alla fine sono gli esseri umani che con i loro pregi e difetti che agiscono. Basta dare la colpa alle previsioni e alle Stelle, bisogna imparare a comportarsi. C’è stato anche chi in forza del trigono Astrale ha vissuto l’amore nei giorni scorsi. Quindi, non sottovalutare i segnali degli Astri è il primo passo per mettersi in carreggiata nel modo giusto. Questo non significa “perfezione”, ma andare nella direzione che fa bene al cuore.

Al primo posto il segno dell’Aquario, il più creativo del momento!

E’ il segno più creativo, non solo perché la Luna Nuova verte nella sua orbita, ma perché si è sempre trattato del segno rivoluzionario per eccellenza. Infatti, è risaputo che per fare le rivoluzioni ci vuole una grande immaginazione e forza d’ingegno, per cui questo amico è capace nella suddetta giornata di far combaciare le due abilità. E’ soprattutto sul fronte lavoro che riuscirà ad ottenere grandi meriti e soddisfazioni. Quindi, seguire le proprie idee “proponendo nuovi progetti”, anche rischiando, è la cosa giusta da fare. Consiglio: data la situazione approfondire alcune idee e fare qualche sacrificio in più, darà i suoi frutti in seguito.

Segue l’amico Pesci, creativo, empatico e generoso, ecco le novità del suo cielo

Anche questo amico sotto l’elemento dell’acqua è davvero creativo, così tanto che rende opere d’arte persino i sentimenti più tossici. E’ risaputo che le persone del segno sono artisti. Infatti, è proprio in questo momento che la vena creativa è come se ricevesse da cielo delle idee entusiasmanti, le quali vanno assecondate con grande coraggio. Questo obiettivo lo si deve concretizzare sul fronte lavoro che relazionale, ci sono novità su questi due aspetti. Consiglio: emozionarsi sempre, ma mantenere il sangue freddo potrebbe essere la chiave per rendere la fantasia, pura realtà!

Concludiamo con il segno dei Gemelli, curioso ed intelligente, darà sfogo alla fantasia!

Di recente questo amico altamente “razionale” si è trovato in grandi difficoltà, risultando confuso. Adesso, dopo un periodo di sbandamento, ha capito come deve reagire ad alcune situazioni che lo rendono ansioso. Arriva una buona nuova sul fronte “denaro”, una condizione che aspettava con molta trepidazione, e che alla fine non lo rende più preoccupato su come risolvere alcune questioni economiche. Consiglio: data la buona nuova, è meglio applicare la fantasia e il ragionamento nel determinare un modo migliore per gestire l’economia personale.