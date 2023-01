Stai con uno di questi tre segni? Sono quelli che tradiranno di più nel 2023

Questa è la classifica dei segni che tradiranno di più durante il 2023. Fai attenzione se stai con uno di loro, potrebbe farlo davvero

Il tradimento è una delle motivazioni che spinge una coppia a separarsi. Scoprire che il tuo partner ti ha tradito è sempre un trauma perché ti crolla il mondo addosso, soprattutto se non avevi notato nessuna anomalia prima della tremenda scoperta. C’è chi tradisce perché è annoiato e chi lo fa per attirare l’attenzione della persona con la quale ha una relazione d’amore. I motivi possono essere tanti, c’è chi riesce a giustificare questo genere di comportamento e chi non può convivere con una persona che è stata con un terzo incomodo. Ecco perché non tutti riescono a perdonare un tradimento, dipende dal carattere di ogni persona.

È possibile capire se una persona tende a tradire oppure no? Ovviamente è molto complicato ma possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, hanno la tendenza a tradire, altri lo fanno ma non riescono ad evitare di confessare il proprio peccato. Nel caso specifico, alcuni segni dello zodiaco saranno più tendenti al tradimento durante l’anno che è appena iniziato. Se hai una relazione d’amore con uno di questi segni, fai molta attenzione, le delusioni potrebbero arrivare da un momento all’altro.

Ecco la classifica dei segni zodiacali che tradiranno di più nel 2023, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni più traditori del 2023: il podio

Eccoci arrivati al momento più importante e divertente di questo oroscopo. Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni che tradiranno di più durante l’anno che è appena iniziato. I motivi sono tanti e li scopriremo a breve. A volte capita che qualcuno si senta trascurato dal proprio partner e vada a cercare uno sfogo altrove. Fa bene? Nessuno può emettere un giudizio ma adesso possiamo capire meglio chi è che si comporta in questo modo.

Acquario: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sta vivendo un gennaio particolarmente intenso. Gli impegni sono tanti e anche le distrazioni! Questo è il mese della dolcezza per i nati sotto questo segno, dalla seconda metà del mese potrebbero avere dei desideri e soddisfarli fuori dalla coppia. L’Acquario avrà un erotismo molto intenso nei prossimi giorni e questa voglia non si spegnerà facilmente. Se sei nato sotto questo segno dello zodiaco, riuscirai a resistere alle tentazioni o ti lascerai andare? Dipende tutto da te.

Leone: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte e vogliono essere sempre dominanti. Quando non sentono di rappresentare la parte più forte della coppia, tendono a scappare e possono tradire. Molto probabilmente accadrà anche durante il 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. L’arrivo della stagione estiva aumenterà i bollenti spiriti e spingerà il Leone a tradire il proprio partner.

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama le avventure e ogni tanto si concede qualche scappatella. Sarà così anche quest’anno? Sembra proprio di si. L’Ariete non riuscirà a mettere un freno alla propria carica sessuale, soprattutto nel secondo trimestre dell’anno, quando farà fatica a resistere alle tentazioni. I nati sotto questo segno dovranno gestire alcuni problemi con il proprio partner e potrebbero essere tentati da altre persone, soprattutto se dovessero rendersi conto di non essere più attratti dalla persona con la quale hanno una relazione d’amore in questo momento.