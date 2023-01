I segni zodiacali che hanno iniziato meglio il nuovo anno: la classifica

Quali sono i segni zodiacali che hanno iniziato meglio il 2023? Chi ha avuto un approccio migliore con l’arrivo del nuovo anno? La classifica

L’anno nuovo è ormai iniziato da qualche giorno e possiamo già iniziare a tracciare il primo bilancio. Anche se sicuramente è presto per dare un giudizio definitivo, di sicuro è possibile stabilire chi ha iniziato meglio o peggio il nuovo anno. C’è chi ha dato continuità a quanto di buono fatto durante la parte finale dello scorso anno, chi ha messo in pratica il detto “anno nuovo, vita nuova”, prendendo delle decisioni radicali o allontanando tutte le persone negative, ma c’è anche chi ha iniziato l’anno con il piede sbagliato, facendo un grosso passo indietro rispetto all’ultimo periodo del 2023 o invertendo la rotta in maniera preoccupante.

Ma come si fa a capire se qualcuno ha cominciato l’anno con un miglioramento? Come è già successo altre volte, anche oggi chiederemo un aiuto alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, hanno iniziato il nuovo anno in maniera perfetta. I primi giorni del 2023 sono stati pieni di emozioni, gioie ed energie. E c’è chi ha addirittura trovato l’amore! Al momento non possiamo ancora stabilire se questo buon inizio avrà una continuità, lo scopriremo con il passar del tempo, di sicuro questi segni si stanno godendo il momento.

Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che hanno iniziato meglio l’anno nuovo, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che hanno iniziato il 2023 con il passo giusto

Siamo finalmente arrivati al momento più bello e interessante di questo oroscopo. Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni che hanno iniziato l’anno meglio degli altri. Ovviamente possiamo già escludere qualcuno, come ad esempio quelle persone appartenenti a segni zodiacali che ti hanno chiesto un aiuto. Se lo hanno fatto, vuol dire che sono in difficoltà e quindi non saranno presenti in questa classifica.

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha vissuto un periodo abbastanza discontinuo negli ultimi tre anni ma adesso vuole ripartire con il piede giusto. Non è successo niente di eclatante ma l’Ariete ha un atteggiamento diverso. C’è una luce più luminosa nel suo sguardo, come se avesse capito i propri errori e ha la certezza di non volerli ripetere mai più. Se veramente sarà così, quest’anno porterà nella vita dell’Ariete molte novità positive ma bisognerà metterci tanta buona volontà e dimostrare con i fatti l’avvenuto cambiamento.

Gemelli: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco dovrebbero vivere un anno positivo e le buone notizie sono già arrivate. C’è chi ha ricevuto una proposta di lavoro e la sta valutando e chi ha addirittura conosciuto il vero amore. I primi giorni del nuovo anno hanno portato grosse novità nella vita dei nati sotto questo segno. Adesso bisogna smettere di festeggiare, Natale è passato e bisogna iniziare a fare le cose in maniera seria e impegnata, altrimenti tutto ciò di buono che il destino ha mandato nei primi giorni del 2023 svanirà in pochissimo tempo.

Pesci: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha iniziato l’anno in maniera diversa. Ci sono stati già dei cambiamenti e altri arriveranno ancora, soprattutto nella prima parte del 2023. Saranno novità positive? Questo è da vedere ma di sicuro questo segno ha grande entusiasmo e sta provando ad accettare tutto con il sorriso, senza svilirsi. Per chi stava cercando casa, probabilmente è proprio quella visitata in questi giorni che diventerà la dimora della vita, è inutile andare a cercare altrove, la decisione è stata già presa.