Altro che Chiara Ferragni! Amadeus porta a Sanremo 2023 una vera top player

Per Sanremo 2023, Amadeus non si risparmia: dopo il colpo Chiara Ferragni, sul palco del Teatro Ariston porta una vera top player.

E’ tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023 che Raiuno trasmetterà dal 7 all’11 febbraio. Le redini della kermesse musicale sono affidate, ancora una volta, ad Amadeus che, dopo il successo delle ultime edizioni, punta a conquistare nuovamente la fiducia dei telespettatori. Per farlo ha deciso di puntare sulla regina delle influencer italiane ovvero Chiara Ferragni. Imprenditrice, donna di successo, famosa in tutto il mondo, moglie e mamma, Chiara Ferragni è pronta a stupire tutti e a conquistare anche gli ultimi scettici.

La moglie di Fedez sarà la padrona di casa del Teatro Ariston durante la prima e l’ultima serata del Festival. Nelle altre seratre, Amadeus sarà affiancato da altre, bellissime donne tra le quali spunta una vera e propria top player.

Sanremo 2023: sul palco con Amadeus una vera campionessa

Accanto ad Amadeus, ogni sera, ci sarà Gianni Morandi che farà anche cantare e divertire il pubblico del Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston, naturalmente, non mancheranno le presenze femminili. Oltre a Chiara Ferragni, Amadeus ha scelto Francesca Fagnani, che co-condurrà mercoledì 8 febbraio. Le altre donne sulle quali ha deciso di puntare il direttore artistico e conduttore di Sanremo sono molto diverse.

Si tratta, infatti, di Chiara Francini e Paola Egonu. La prima, attrice, porterà sul palco dell’Ariston tutta la sua bravura e la sua ironia mentre la seconda, campionessa di pallavolo, considerata tra le giocatrici più forti del momento, porterà la sua forza che sfoggia non solo in campo, ma anche fuori dal campo di fronte ai commenti negativi dei tifosi.

La Francini condurrà il Festival nella serata di venerdì 10 febbraio mentre la Egonu sarà protagonista della serata di giovedì 9 febbraio.

Per quanto riguarda gli ospiti, Amadeus ha scelto come ospite internazionale il gruppo dei Black Eyed Peas. Il conduttore ha anche ufficializzato la presenza di Salmo che si esibirà nelle serate di martedì e sabato su una nave ormeggiata davanti alla cittadina ligure. Esattamente come accaduto nella scorsa edizione quando Amadeus ha voluto come ospiti i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021, anche quest’anno, Amadeus ha voluto i vincitori dello scorso anno.

Ad aprire, dunque, il Festival di Sanremo 2023 ci saranno Mahmood e Blanco che intoneranno ‘Brividi’ nella prima serata. Albano e Massimo Ranieri, invece, saranno ospiti della seconda serata. Tra i cantanti in gara, invece, grande attesa per la presenza di nomi importanti come Marco Mengoni, Ultimo, Giorgia, Elodie e Levante, colpita recentemente da un grave lutto.