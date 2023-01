Quanto guadagna Sonia Bruganelli? La verità è scioccante

Quanto guadagna Sonia Bruganelli con il suo lavoro di imprenditrice e opinionista del Grande Fratello Vip? Lei svela tutta la verità.

Quanto guadagna Sonia Bruganelli? Da quando è diventata opinionista del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha scatenato la curiosità del popolo del web che, spesso, si chiede a quanto ammontano i suoi guadagni. La Bruganelli è una donna di successo che è riuscita a costruire una propria carriera indipendentemente dal marito Paolo Bonolis. Oltre ad essere un’opinionista del Grande Fratello Vip dove, ogni settimane, esprime senza filtri le proprie opinioni, la Bruganelli è un’imprenditrice e produttrice televisiva.

Sonia, inoltre, è molto seguita anche sui social. Su Instagram dove si diverte a condividere foto e video della propria vita, la Bruganelli è seguita da 830mila followers. Numeri importanti quelli della Bruganelli che si divide tra il lavoro e la vita da mamma e moglie. La curiosità intorno ai guadagni della moglie di Bonolis resta e così, in una recente intervista, ha svelato tutto.

I guadagni di Sonia Bruganelli: la moglie di Bonolis svela tutto

Sempre schietta e sincera, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha svelato di guadagnare quanto un calciatore di serie B. “Guadagno quanto un calciatore, di Serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo”, ha svelato al Messaggero.

Tanti, poi, gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista come la scelta di tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello Vip dove divide la poltrona con Orietta Berti sulla quale ha fatto una rivelazione.

“Se sono stata chiamata in tv una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Non so cosa avrei fatto senza Bonolis, mi sarei data da fare. Ce l’ho fatta grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato”, ha aggiunto.

Infine, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa spiegando di non pubblicare ciò che compra per far “rosicare” gli altri come qualcuno pensa.

“L’equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”, ha concluso.