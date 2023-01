Secondo l’Oroscopo del giorno 3 segni devono ascoltare le previsioni: meno stramberie, più consapevolezze!

La consapevolezza dettata dall’Oroscopo del giorno è per 3 segni fonte di ripresa, ma soprattutto di risoluzione di alcuni problemi che non gli stanno dando pace! Ascoltare le Stelle è un’ottima scelta.

Se fai parte di coloro i quali devono prestare attenzione alle previsioni, è bene che ti segga comodo, perché hai molto da leggere. L’Oroscopo del giorno non è da considerare alla stregua di una verità assoluta. Non cadere in inutili superstizioni, perché al momento non ti serve nulla di tutto questo. Quello che conta è riuscire a trovare un proprio equilibrio, e in questo momento lo si ottiene solo con lucidità mentale e capacità di ragionamento. Questo non equivale a dire di “fare tutto perfettamente”, perché è un ideale che non esiste né sulla Terra, né nel cielo dello Zodiaco. Ricorda di prestare grande attenzione ad alcuni segnali, e di riconoscere cosa va bene per la tua vita in questo momento, e cosa no. Per alcuni segni sarà dura, ma c’è un modo per affrontare tutto.

Il cielo ha come transito principale Mercurio Diretto. Stiamo parlando del pianeta del pensiero e del ragionamento per eccellenza. Quindi, tirato in ballo, non possiamo non fare i conti con il pensare ad alcuni avvenimenti del periodo. C’è chi desidera un chiarimento, chi viene assalito da nuovi dubbi, e persino chi si sente ancora più confuso! Insomma, non c’è una risposta secca, ma riporre energie in modo da canalizzarle al miglioramento di sé stessi, è una delle mosse giuste.

Ecco chi sono i segni secondo l’oroscopo del giorno, che possono fare la differenza compiendo alcuni gesti.

Ecco chi sono i segni che devono aprire le orecchie con l’oroscopo del giorno

Ribadiamo che l’Oroscopo per questi segni messi in gioco non deve essere considerato fonte di verità, ma una guida. L’effetto del transito è quello di avere un’attività di pensiero, spesso chiamata “rimuginare” molto più forte e persistente del solito. Ciò genera delle crisi non indifferenti, anche perché capita a molti di pensare e sentirsi peggio. Così, consigliamo su cosa prestare attenzione, analizzando la condizione dei segni protagonisti dell’Oroscopo del giorno, soprattutto per capire se facendo in un certo modo riusciranno a trarsi in salvo dalle problematiche della vita.

Al primo posto, il segno dell’Ariete: non c’è fine al peggio!

Caro Amico dello Zodiaco, tu sei un osso duro, ma anche per te c’è un momento di resa. La vita sembrerà saltarti addosso con eventi spiacevoli, stressanti, e intollerabili: avrai persino paura di non vedere la luce. Sappi che tutto quello che stai facendo ha un prezzo, la tua salute mentale, ma non si tratta solo di questo. Perché tutte le azioni e le esperienze fatte ti renderanno una persona nuova domani, più forte e consapevole. Niente ti abbatte! Consiglio: mantieni la calma e il sangue freddo, meglio ragionare che agire d’impulso, ricordalo!

Segue l’amica sotto il segno della Vergine, la strada più buia del previsto!

Angoscia, stress e malessere saranno presenti per un bel po’ nelle giornate del mese di gennaio per te cara amica nata sotto il segno di terra più perfezionista che ci sia. A volte, le cose brutte accadono senza un perché. Nonostante questa “illogicità” che non ti appartiene sotto qualsiasi punto di vista, c’è qualcosa da imparare. Forse, commetti sempre gli stessi errori? Consiglio: inizia questo 2023 rivalutando le tue priorità, forse è la volta di una svolta? Iniziala cambiando compagnie!

Concludiamo con il Cancro, ha perso la via della serenità!

Niente e nessuno può dirti cosa fare, perché sei così cocciuto che quando ti metti in testa qualcosa, non cambi idea manco sotto tortura! L’amore sta rientrando entro gli schemi vissuti, ma c’è una persona che fa parte del tuo cielo che entra e esce dalla tua vita, scombussolandoti non poco. Consiglio: risposte non ne potrai avere al momento, ma quel che certo è che rivalutando alcuni rapporti, ti renderai conto da solo per cosa vale la pena lottare, e cosa va lasciato andare.