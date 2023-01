Questi segni si trascurano troppo, dovrebbero cambiare atteggiamento

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali non si prende cura di sé a sufficienza. Ecco la classifica dei segni che si trascurano troppo

Trascurare gli altri è un comportamento che ci viene spesso rinfacciato, ma cosa succede quando siamo noi stessi a trascurarci? Prendersi cura della propria vita è importante, aiuta a vivere meglio, con più serenità e più affetto. Purtroppo non è sempre possibile, per una serie infinita di motivi. C’è chi ha mille impegni e non ha il tempo nemmeno per una messa in piega, chi di proposito accetta tanti impegni per evitare di tornare a casa ed affrontare i problemi familiari, chi si boicotta da solo e chi si trascura per chiedere aiuto al mondo esterno. Ognuno ha i suoi motivi per non occuparsi della propria persona e sono tutti rispettabili.

Come facciamo a riconoscere una persona che si trascura? Oltre all’aspetto trasandato, possiamo rivolgerci alle nostre amiche stelle, sempre pronte a correre in nostro soccorso quando ne abbiamo bisogno. Alcune persone, appartenenti a determinati segni dello zodiaco, hanno l’abitudine di trascurare sé stessi più degli altri. Si tratta di un vero e proprio stile di vita a volte oppure di un’abitudine che non riescono a cambiare. Come per tutte le cose, ogni segno ha il suo modo di esprimersi e oggi proveremo a comprendere meglio il motivo di questi comportamenti. Ecco la classifica dei segni zodiacali che si trascurano di più, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che si trascurano di più

Eccoci finalmente arrivati al momento della verità. Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni dello zodiaco che si trascurano di più. Ti ricordiamo che le nostre classifiche sono ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni, anche se a volte escono fuori delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il Leone fosse spinto a chiedere aiuto agli altri?

Acquario: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha uno stile di vita tutto suo, unico nel suo genere ed assolutamente inimitabile. Questo segno è romantico e, per questo motivo, riesce ad entrare immediatamente in empatia con gli altri. I nati sotto il segno dell’Acquario sanno ascoltare, comprendere e consigliare, è un dono di natura. Il problema è che questo segno si occupa troppo degli aspetti che riguardano la vita degli altri, trascurando le proprie necessità. L’Acquario sarebbe capace di uscire di casa per fare la spesa, incontrare un amico, discutere con lui della ex fidanzata e poi rientrare a casa, senza aver nemmeno messo piede nel supermercato!

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. I nati sotto questo segno dello zodiaco non vivranno un 2023 indimenticabile e, forse, dovrebbero smetterla di trascurarsi. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha più personalità ma nessuna di queste lo spinge a prendersi cura di sé stesso. Questo segno non veste quasi mai in maniera elegante, raramente si occupa del proprio aspetto estetico ma lascia tutto al caso. Indossa la prima maglia che trova ed esce di casa, senza pensarci troppo.

Toro: il primo posto è occupato dal segno del Toro, è proprio lui a salire sul gradino più alto del podio oggi. I nati sotto questo segno dello zodiaco si trascurano soprattutto dal punto di vista fisico ed estetico. Il Toro non è interessato alla propria bellezza, considera questo modo di vivere troppo superficiale. Spesso il Toro va in giro come capita, senza rendersi veramente conto di avere una maglia che stona sopra un pantalone di quel colore. Ma al Toro non interessa nulla di queste cose e continua dritto per la sua strada, senza pensarci troppo. Non gli interessa se l’apparenza non è granché, questo segno è molto più interessato all’aspetto intellettuale della propria esistenza.