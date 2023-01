I segni zodiacali più riflessivi del 2023: ecco qual è la classifica

Quali saranno i segni zodiacali più riflessivi del prossimo anno? Quali preferiranno pensare bene prima di agire? Ecco la classifica completa

Il nuovo anno è cominciato da qualche giorno ormai ed è arrivato il momento di stabilire quali saranno i buoni propositi da provare a rispettare. Si dice sempre, “anno nuovo, vita nuova”, ma non tutti riescono a rispettare questo motto. C’è chi ha promesso a sé stessa di cominciare finalmente la dieta, chi ha deciso di cambiare lavoro e chi proverà a svelare un segreto che tiene celato da troppo tempo. C’è anche chi proverà ad essere più riflessivo durante il prossimo anno, senza farsi prendere dall’istinto e dalla frenesia. In questo modo, forse, queste persone dovrebbero evitare di commettere stupidi errori.

Ma restiamo sempre nel campo delle ipotesi perché non sappiamo se tutte queste promesse saranno mantenute per davvero. Per quanto riguarda la capacità di diventare più riflessivi, anche in questo caso possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, impareranno finalmente a contare fino a dieci prima di esprimersi, o almeno inizieranno a provarci sul serio. Riusciranno a mantenere questo atteggiamento per un anno intero? Questo non lo sappiamo ma possiamo stilare la classifica dei segni zodiacali più riflessivi del 2023. Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali più riflessivi del nuovo anno: i primi tre posti in classifica

Siamo finalmente arrivati al momento più importante di questa classifica: tra poco scopriremo quali saranno i segni dello zodiaco più riflessivi a partire da quest’anno. A breve potrai scoprire se anche il tuo segno riuscirà a piazzarsi nei primi tre posti in classifica. Ti ricordiamo che le nostre classifiche vengono calcolate in base alle caratteristiche generiche dei vari segni zodiacali, anche se a volte escono fuori delle sorprese. Ad esempio, avresti mai detto che un Sagittario potesse essere il mattatore di una festa?

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama vivere all’interno della propria comfort zone, senza prendere troppi rischi. Il Toro ama occuparsi delle proprie attività preferite e non vuole sperimentare nulla di nuovo. Essere riflessivi è naturale per i nati sotto questo segno dello zodiaco, ecco perché lo saranno anche nel 2023. Il Toro non deve sforzarsi a pensare prima di agire, gli viene naturale. Quest’anno potrebbe arrivare la serenità che questo segno cerca da sempre.

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono alla ricerca della stabilità per il prossimo anno. E non potranno ottenere tutto ciò che vogliono se non impareranno a riflettere bene prima di agire o di schierarsi. Lo Scorpione dovrà evitare discussioni inutili sul posto di lavoro e dovrà essere più paziente con il proprio partner e con la sua famiglia, altrimenti non riuscirà ad esaudire i suoi desideri. Sarà un anno importante ma i cambiamenti necessitano un grosso sforzo, lo Scorpione è pronto per impegnarsi fino in fondo?

Pesci: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Pesci. Sono proprio loro i primi in classifica oggi. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riuscirà ad essere particolarmente riflessivo durante tutto l’anno che è appena iniziato. Questo segno dovrà dosare parole e comportamenti affinché tutto fili liscio come previsto. Il prossimo anno sarà pieno di impegni per i nati sotto il segno dei Pesci, per alcuni arriverà finalmente la svolta tanto attesa ma tutti dovranno pensare molto bene prima di scegliere da che parte stare.