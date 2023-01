Energia alla passione, il Trigono porta fortuna a tre segni: l’amore raggiungerà le Stelle!

La settimana inizia con il massimo delle energie, grazie ad un Transito Astrale che non solo porta fortuna, ma tanto tanto amore. D’altronde, non è questo che inostri cari segni cercano?

Il firmamento sorride e risplende come se stesse facendo un regalo a 3 segni che vivranno una grande fortuna, e con essa anche l’ebbrezza dell’amore. Non parliamo soltanto di single e coppie, ma anche di chi si è innamorato di qualcuno e non riesce a farselo andar via dai pensieri! Spesso si tengono in considerazione i due estremi, non rendendosi conto che alla fine quasi tutti provano questo indecifrabile e immenso sentimento. Le relazioni sono fatte di duro lavoro. Quelle in cui entrambi i partner si impegnano sono destinate ad andare lontano, mentre altre è meglio che taglino i ponti: l’amore vive nel cuore di chi lo sa donare! Ecco il transito che favorisce energie potenti e nuovi cambiamenti.

Parliamo di un Trigono e Aspetto dei Pianeti cioè un posizionamento, che vede alla distanza di 120° rispettivamente i due pianeti più discussi del firmamento. Venere dell’amore, e Marte della guerra, cosa combineranno? Daranno il via ad una forza d’attrazione potente ed energetica, che farà sentire i segni capaci di poter fare qualsiasi cosa. In fondo, non è l’amore che provoca questa emozione?

Diciamo che un po’ tutti verranno condizionati da questo Aspetto, ma soprattutto tre potranno ottenere ciò desiderano. L’amore di chi desiderano, perché si metteranno in gioco senza essere in balia di paure e malumori.

L’amore sovrasta i 3 segni con più fortuna, oggi faranno scintille!

Quindi, non stiamo consigliando ai segni con più fortuna di scagliarsi sulla persona che piace loro e di fare “scintille”, ma di canalizzare al meglio e al massimo le energie che hanno con loro e che sono favorite dai Pianeti in gioco. Si tratta di essere propositivi verso il mondo intero, specialmente con sé stessi e con quanto si vorrebbe che nascesse. L’amore è imprevedibile, forse la storia di Cupido che scaglia frecce in modo capriccioso non è poi un mito così lontano dalla verità, ma solo per chi sa tenerselo stretto questo sarà indistruttibile. Mito o non mito, l’amore va nutrito ogni giorno, e solo i più coraggiosi ci riescono.

Al primo posto, il segno dei Pesci, il partener perfetto incontra il compagno ideale

E’ il partner che tutti vorrebbero, peccato che lo capiscono solo dopo averlo perso. Persona speciale ed imprevedibile, sa come stupire e far sentire coccolato il proprio amore, ma quando decide che è finita, non torna indietro. Temporeggia solo quando non è sicuro, ma le situazioni in bilico lo fanno soffrire, proprio come l’ultima in cui è invischiato. Consiglio: quest’oggi si troverà ad avere a che fare con qualcuno che lo interessa particolarmente, se si metterà in gioco esponendosi carpirà se questo rapporto potrà essere qualcosa di più, rispetto che una semplice amicizia.

Segue la Vergine, ha detto addio alla tossicità, solo amore e benessere!

L’amante che non fa mancare nulla al proprio partner, è come l’amico sopra. E’ colui che una volta perso per sempre viene rimpianto, ma non è mai la prima scelta. Diciamo che gli amici e le amiche del segno sono un po’ i “Bridget Jones” della situazione, ma come amano loro nessuno. Consiglio: una delusione ha aperto un nuovo cielo, dimenticando il passato si potranno favorire incontri che possono lasciare sorpresi in modo alquanto piacevole. Basta partner tossici, da oggi solo ciò che fa stare bene, per quello vale la pena di combattere!

L’ultimo in classifica, ma non in amore, è lo Scorpione, che felicità!

Freddo solo a primo impatto, perché si cede totalmente al proprio partner. Non è una persona espansiva, ma compie gesti d’amore, e quando lo fa, lo fa con tutto sé stesso. Perdona difficilmente, ma è profondo, quindi sa che sbaglia, e con uno sguardo sa farsi perdonare. Consiglio: il rapporto di coppia sta affrontando un periodo tragico a causa dei cambiamenti. Sarebbe meglio prendersi del tempo per sé, ma solo per respirare, perché l’amore che prova è di quelli rari che non potranno mai essere dimenticati, ma si evolvono.